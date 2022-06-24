Новый генсек ОПЕК назвал участие РФ в ОПЕК+ важным для успеха сделки

«Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов), и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения»,— сказал генсек ОПЕК кувейтской газете Al Ra'i (перевод по «РИА Новости»).
Хайтам аль-Гайс считает, что рынки нефти и газа сейчас «очень волатильны». По его мнению, рост цен связан не только с конфликтом на Украине, но и с отсутствием необходимого объема производственных мощностей.
Хайтам аль-Гайс вступил в должность генерального секретаря ОПЕК сегодня, 1 августа. Он возглавил организацию после смерти прошлого генсека Мохаммеда Баркиндо.
Сделка ОПЕК и не входящих в организацию государств ОПЕК+ действует с 2017 года. Она призвана стабилизировать рынок нефти путем сокращения добычи в странах, которые участвуют в соглашении. Параметры сделки несколько раз менялись.
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