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Новый генсек ОПЕК назвал участие РФ в ОПЕК+ важным для успеха сделки

ОПЕК
«Нефть России», 01.08.22, Москва, 09:01    Участие России в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти имеет важное значение для успеха соглашения, считает новый генсек ОПЕК подданный Кувейта Хайтам аль-Гайс. Он отметил, что ОПЕК не конкурирует с Россией.
 
«Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов), и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения»,— сказал генсек ОПЕК кувейтской газете Al Ra'i (перевод по «РИА Новости»).
 
Хайтам аль-Гайс считает, что рынки нефти и газа сейчас «очень волатильны». По его мнению, рост цен связан не только с конфликтом на Украине, но и с отсутствием необходимого объема производственных мощностей.
 
Хайтам аль-Гайс вступил в должность генерального секретаря ОПЕК сегодня, 1 августа. Он возглавил организацию после смерти прошлого генсека Мохаммеда Баркиндо.
 
Сделка ОПЕК и не входящих в организацию государств ОПЕК+ действует с 2017 года. Она призвана стабилизировать рынок нефти путем сокращения добычи в странах, которые участвуют в соглашении. Параметры сделки несколько раз менялись.
 
Леонид УварчевПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570230/

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Новый генсек ОПЕК назвал участие РФ в ОПЕК+ важным для успеха сделки

«Нефть России», 01.08.22, Москва, 09:01   Участие России в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти имеет важное значение для успеха соглашения, считает новый генсек ОПЕК подданный Кувейта Хайтам аль-Гайс. Он отметил, что ОПЕК не конкурирует с Россией.
 
«Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов), и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения»,— сказал генсек ОПЕК кувейтской газете Al Ra'i (перевод по «РИА Новости»).
 
Хайтам аль-Гайс считает, что рынки нефти и газа сейчас «очень волатильны». По его мнению, рост цен связан не только с конфликтом на Украине, но и с отсутствием необходимого объема производственных мощностей.
 
Хайтам аль-Гайс вступил в должность генерального секретаря ОПЕК сегодня, 1 августа. Он возглавил организацию после смерти прошлого генсека Мохаммеда Баркиндо.
 
Сделка ОПЕК и не входящих в организацию государств ОПЕК+ действует с 2017 года. Она призвана стабилизировать рынок нефти путем сокращения добычи в странах, которые участвуют в соглашении. Параметры сделки несколько раз менялись.
 
Леонид Уварчев
 


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