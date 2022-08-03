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Нефть Brent подешевела до $99 за баррель после резкого снижения накануне

Цены на нефть
«Нефть России», 02.08.22, Москва, 09:05    Цены на нефть продолжают падать во вторник утром после резкого снижения по итогам торгов предыдущего дня. Рынок обеспокоен перспективами замедления экономического роста, что может негативно повлиять на спрос на топливо.
 
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени во вторник составляет $99,08 за баррель, что на $0,95 (0,95%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты опустились в цене на $3,94 (3,8%), до $100,03 за баррель.
 
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,12 за баррель, что на $0,77 (0,82%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов упала на $4,73 (4,8%), до $93,89 за баррель.
 
Фьючерсы на WTI могут протестировать уровень поддержки в районе $93 за баррель на этой неделе на фоне растущего интереса к продаже контрактов, сказал старший аналитик сырьевого рынка в Schneider Electric Брайан Суон. "Нефтяной комплекс замер на опасениях рецессии и новостях о росте добычи в Ливии", - добавил он.
 
Другим событием, оказавшим давление на котировки, стали статданные из Китая и США по промышленной активности.
 
Индекс активности промышленного сектора в Китае в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост от снижения. В США июльский индикатор деловой активности в производственном секторе хоть и остался выше 50 пунктов, но оказался на минимальной отметке с за последние два года - 52,8 пункта.
 
Рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570233/

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Нефть Brent подешевела до $99 за баррель после резкого снижения накануне

«Нефть России», 02.08.22, Москва, 09:05   Цены на нефть продолжают падать во вторник утром после резкого снижения по итогам торгов предыдущего дня. Рынок обеспокоен перспективами замедления экономического роста, что может негативно повлиять на спрос на топливо.
 
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени во вторник составляет $99,08 за баррель, что на $0,95 (0,95%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты опустились в цене на $3,94 (3,8%), до $100,03 за баррель.
 
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,12 за баррель, что на $0,77 (0,82%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов упала на $4,73 (4,8%), до $93,89 за баррель.
 
Фьючерсы на WTI могут протестировать уровень поддержки в районе $93 за баррель на этой неделе на фоне растущего интереса к продаже контрактов, сказал старший аналитик сырьевого рынка в Schneider Electric Брайан Суон. "Нефтяной комплекс замер на опасениях рецессии и новостях о росте добычи в Ливии", - добавил он.
 
Другим событием, оказавшим давление на котировки, стали статданные из Китая и США по промышленной активности.
 
Индекс активности промышленного сектора в Китае в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост от снижения. В США июльский индикатор деловой активности в производственном секторе хоть и остался выше 50 пунктов, но оказался на минимальной отметке с за последние два года - 52,8 пункта.
 
Рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.
 


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