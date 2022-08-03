Нефть Brent подешевела до $99 за баррель после резкого снижения накануне

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени во вторник составляет $99,08 за баррель, что на $0,95 (0,95%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты опустились в цене на $3,94 (3,8%), до $100,03 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,12 за баррель, что на $0,77 (0,82%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов упала на $4,73 (4,8%), до $93,89 за баррель.
Фьючерсы на WTI могут протестировать уровень поддержки в районе $93 за баррель на этой неделе на фоне растущего интереса к продаже контрактов, сказал старший аналитик сырьевого рынка в Schneider Electric Брайан Суон. "Нефтяной комплекс замер на опасениях рецессии и новостях о росте добычи в Ливии", - добавил он.
Другим событием, оказавшим давление на котировки, стали статданные из Китая и США по промышленной активности.
Индекс активности промышленного сектора в Китае в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост от снижения. В США июльский индикатор деловой активности в производственном секторе хоть и остался выше 50 пунктов, но оказался на минимальной отметке с за последние два года - 52,8 пункта.
Рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570233/