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Дуда обвинил Меркель во враждебности к Восточной Европе из-за звонка Путину по «Северному потоку-2»

Их нравы
«Нефть России», 02.08.22, Москва, 09:10    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель проявила враждебность к Восточной Европе, считает президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что был потрясен ее звонком президенту Владимиру Путину после заключения соглашения между Берлином и Вашингтон, согласно которому последний отказался от противодействия «Северному потоку-2».
 
В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что Германия неоднократно заявляла: «Северный поток-2» — экономический проект, на который сложно было повлиять, однако господин Дуда никогда не разделял этот аргумент. По его мнению, газовые проекты с Россией наносили и наносят Европе вред, и «смертельны для нас, поляков». Президент Польши заявил, что говорил канцлеру Германии, что газовые проекты станут «ключом к доминированию России на европейском рынке».
 
«Затем последовало соглашение от 2021 года между президентом Байденом и Меркель, по которому Вашингтон отказывался от противодействия "Северному потоку-2", и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был потрясен. Это следовало понимать не только как акт равнодушия, но и как едва ли не враждебный акт по отношению к нашей части Европы!» — заявил польский президент.
 
Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2» 22 февраля 2022 года, сразу после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР. 21 июля 2021 года Вашингтон и Берлин достигли соглашения по «Северный поток-2»: России разрешили достроить газопровод без введения санкций США, а Германия пообещала, что присоединится к ограничениям, если Москва будет использовать «Северный поток-2» в политических целях.
 
Дарья ЭрозбекПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570234/

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Дуда обвинил Меркель во враждебности к Восточной Европе из-за звонка Путину по «Северному потоку-2»

«Нефть России», 02.08.22, Москва, 09:10   Бывший канцлер Германии Ангела Меркель проявила враждебность к Восточной Европе, считает президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что был потрясен ее звонком президенту Владимиру Путину после заключения соглашения между Берлином и Вашингтон, согласно которому последний отказался от противодействия «Северному потоку-2».
 
В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что Германия неоднократно заявляла: «Северный поток-2» — экономический проект, на который сложно было повлиять, однако господин Дуда никогда не разделял этот аргумент. По его мнению, газовые проекты с Россией наносили и наносят Европе вред, и «смертельны для нас, поляков». Президент Польши заявил, что говорил канцлеру Германии, что газовые проекты станут «ключом к доминированию России на европейском рынке».
 
«Затем последовало соглашение от 2021 года между президентом Байденом и Меркель, по которому Вашингтон отказывался от противодействия "Северному потоку-2", и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был потрясен. Это следовало понимать не только как акт равнодушия, но и как едва ли не враждебный акт по отношению к нашей части Европы!» — заявил польский президент.
 
Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2» 22 февраля 2022 года, сразу после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР. 21 июля 2021 года Вашингтон и Берлин достигли соглашения по «Северный поток-2»: России разрешили достроить газопровод без введения санкций США, а Германия пообещала, что присоединится к ограничениям, если Москва будет использовать «Северный поток-2» в политических целях.
 
Дарья Эрозбек
 


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