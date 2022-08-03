Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань демонстрирует поддержку США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что ее поездка на Тайвань направлена на то, чтобы «недвусмысленно показать», что США не откажутся от поддержки островного государства. Она отметила, что США «гордятся прочной дружбой» с Тайванем.



Госпожа Пелоси уже провела встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. «Сейчас как никогда раньше солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, и именно об этом мы говорим сегодня»,— подчеркнула американский спикер (цитата по CNN).



Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань вчера, 2 августа, в рамках своей поездки по странам Азии. Против ее визита выступали китайские власти, так как КНР считает остров своей территорией. МИД Китая заявил, что США переходят рамки дозволенного. В Белом доме заверяют, что США не поддерживают независимость Тайваня.



Лаура Кеффер

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