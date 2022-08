Фондовые индексы США завершили торги снижением на фоне геополитических рисков

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник на фоне усиления тревог по поводу геополитической напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.



Инвесторы обеспокоены рисками нарастания геополитического кризиса в Азии из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань (она прибыла в Тайбэй на во вторник вечером). Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.



Визит Пелоси на Тайвань стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США, серьезно повлиял на политическую основу китайско-американских отношений, в связи с этим Китай заявляет решительный протест, говорится в заявлении МИД КНР. "Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - отметил МИД КНР.



Также инвесторы оценивали новую порцию квартальных отчетностей крупных американских компаний.



Акции Uber Technologies подскочили в цене на 18,9%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, снова получила убыток во втором квартале 2022 года, хотя ее выручка увеличилась более чем в два раза, превысив прогнозы аналитиков.



Бумаги Activision Blizzard подешевели на 0,95%. Американский разработчик видеоигр в апреле-июне сократил выручку третий квартал подряд, однако показатель оказался выше прогноза рынка.



Котировки бумаг Marriott International уменьшились на 0,8%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети во втором квартале увеличил чистую прибыль на 61% на фоне восстановления туристической отрасли, при этом скорректированный показатель и выручка существенно превзошли ожидания.



Капитализация Caterpillar упала на 5,8%, компания является лидером снижения в индексе Dow Jones. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности во втором квартале увеличил чистую прибыль на 18,4%, однако выручка оказалась незначительно хуже ожиданий экспертов.



Рыночная стоимость KKR & Co Inc. уменьшилась на 5,9%. Американская инвестиционная компания получила чистый убыток во втором квартале 2022 года и сократила распределяемую прибыль (денежные средства, которые могут пойти на выплату дивидендов) примерно на 9%.



Бумаги DuPont de Nemours Inc. подешевели на 2,7%. Американская химическая компания резко увеличила чистую прибыль во втором квартале текущего года и повысила выручку на 7%, однако её прогноз на третий квартал разочаровал инвесторов.



Цена бумаг Arconic уменьшилась на 7,8%. Американский производитель алюминиевой продукции во втором квартале 2022 года получил чистую прибыль и увеличил выручку лучше ожиданий рынка, но ухудшил прогноз на год.



Акции Cowen Inc. подорожали на 8,4%. Канадский Toronto-Dominion Bank договорился о приобретении американского инвестиционного банка в рамках сделки стоимостью $1,3 млрд, продолжая расширять присутствие на американском рынке.



Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизилось на 1,23% - до 32396,17 пункта.



Standard & Poor's 500 опустился на 0,67% - до 4091,19 пункта.



Nasdaq Composite снизился на 0,16% и составил 12348,76 пункта.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570236/