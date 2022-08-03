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Brent торгуется у $100 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 03.08.22, Москва, 08:52    Котировки нефти умеренно снижаются на утренних торгах в среду, рынок ждет итогов заседания ОПЕК+.
 
К 8:16 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,34%), до $110,2 за баррель. За вторник контракт подорожал на 51 цент, до $100,54 за баррель.
 
Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,3 (0,32%), до $94,12 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,53, до $94,42 за баррель.
 
Очередное заседание министров стран ОПЕК+ состоится 3 августа. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.
 
"Вероятность, что они объявят об увеличении добычи, остается низкой - на фоне неопределенного экономического прогноза и признаков слабости со стороны спроса", - говорится в аналитической записке экспертов ANZ Research.
 
Также участники рынка реагируют на данные Американского института нефти (API), указавшие на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 600 тысяч баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570237/

Фондовые индексы США завершили торги снижением на фоне геополитических рисков
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Brent торгуется у $100 за баррель

«Нефть России», 03.08.22, Москва, 08:52   Котировки нефти умеренно снижаются на утренних торгах в среду, рынок ждет итогов заседания ОПЕК+.
 
К 8:16 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,34%), до $110,2 за баррель. За вторник контракт подорожал на 51 цент, до $100,54 за баррель.
 
Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,3 (0,32%), до $94,12 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,53, до $94,42 за баррель.
 
Очередное заседание министров стран ОПЕК+ состоится 3 августа. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.
 
"Вероятность, что они объявят об увеличении добычи, остается низкой - на фоне неопределенного экономического прогноза и признаков слабости со стороны спроса", - говорится в аналитической записке экспертов ANZ Research.
 
Также участники рынка реагируют на данные Американского института нефти (API), указавшие на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 600 тысяч баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду.
 


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