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Нефть умеренно дорожает после обвала накануне

Цены на нефть
«Нефть России», 04.08.22, Москва, 08:38    Цены на нефть демонстрируют слабый рост утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.
 
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по Москве в четверг составляет $96,95 за баррель, что на $0,17 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на $3,76 (3,7%), до $96,78 за баррель.
 
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,9 за баррель, что на $0,24 (0,26%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на $3,76 (4%), до $90,66 за баррель.
 
Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина выросли на 163 тыс. баррелей, а резервы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей.
 
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
 
"Увеличение морского импорта и снижение активности нефтеперерабатывающих заводов до минимума с начала мая привело к значительному увеличению запасов нефти, что стало негативным фактором, нивелировавшим позитивный эффект от итогов заседания ОПЕК+", - написал ведущий нефтяной аналитик Kpler Мэтт Смит.
 
ОПЕК+ на заседании в среду приняла решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570239/

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Нефть умеренно дорожает после обвала накануне

«Нефть России», 04.08.22, Москва, 08:38   Цены на нефть демонстрируют слабый рост утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.
 
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по Москве в четверг составляет $96,95 за баррель, что на $0,17 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на $3,76 (3,7%), до $96,78 за баррель.
 
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,9 за баррель, что на $0,24 (0,26%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на $3,76 (4%), до $90,66 за баррель.
 
Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина выросли на 163 тыс. баррелей, а резервы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей.
 
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
 
"Увеличение морского импорта и снижение активности нефтеперерабатывающих заводов до минимума с начала мая привело к значительному увеличению запасов нефти, что стало негативным фактором, нивелировавшим позитивный эффект от итогов заседания ОПЕК+", - написал ведущий нефтяной аналитик Kpler Мэтт Смит.
 
ОПЕК+ на заседании в среду приняла решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.
 


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