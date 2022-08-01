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В Госдепе положительно оценили решение ОПЕК+ по увеличению квот на добычу нефти

ОПЕК
«Нефть России», 04.08.22, Москва, 08:40    Администрация США положительно оценивает решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки, заявил в среду советник госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
 
"Это шаг в правильном направлении", - сказал Хохштейн, слова которого приводят американские СМИ.
 
В сообщениях отмечается, что хоть речь и идет о незначительном увеличении квот, Хохштейн не стал заострять на этом внимание.
 
"В конце концов, мы будем оценивать не количество баррелей, а то, снижаются ли цены на нефть", - сказал он. По словам Хохштейна, администрация президента Джо Байдена будет стремиться обеспечить дальнейшее снижение цен на этот энергоресурс.
 
Ранее в среду источник в одной из делегаций сообщил "Интерфаксу", что министры ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки.
 
Референтные базы отсчета сохраняются в соответствии с решениями, принятыми в июле 2021 года, то есть, не меняются.
 
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки, хотя до его заседания основным вариантом было сохранение квот на уровне августа.
 
Таким образом, в случае такого увеличения квоты, Саудовская Аравия сможет увеличить производство на 25 тысяч баррелей в сутки каждый, ОАЭ - на 8 тысяч баррелей в сутки. Это одни из немногих стран ОПЕК, которые имеют мощности по увеличению нефтедобычи.
 
По состоянию на июнь страны ОПЕК+ отстают от намеченного плана по добыче примерно на 2,8 млн баррелей в сутки.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570240/

Нефть умеренно дорожает после обвала наканунеАмериканские фондовые индексы завершили сессию в среду ростом после двухдневного снижения
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В Госдепе положительно оценили решение ОПЕК+ по увеличению квот на добычу нефти

«Нефть России», 04.08.22, Москва, 08:40   Администрация США положительно оценивает решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки, заявил в среду советник госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
 
"Это шаг в правильном направлении", - сказал Хохштейн, слова которого приводят американские СМИ.
 
В сообщениях отмечается, что хоть речь и идет о незначительном увеличении квот, Хохштейн не стал заострять на этом внимание.
 
"В конце концов, мы будем оценивать не количество баррелей, а то, снижаются ли цены на нефть", - сказал он. По словам Хохштейна, администрация президента Джо Байдена будет стремиться обеспечить дальнейшее снижение цен на этот энергоресурс.
 
Ранее в среду источник в одной из делегаций сообщил "Интерфаксу", что министры ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки.
 
Референтные базы отсчета сохраняются в соответствии с решениями, принятыми в июле 2021 года, то есть, не меняются.
 
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки, хотя до его заседания основным вариантом было сохранение квот на уровне августа.
 
Таким образом, в случае такого увеличения квоты, Саудовская Аравия сможет увеличить производство на 25 тысяч баррелей в сутки каждый, ОАЭ - на 8 тысяч баррелей в сутки. Это одни из немногих стран ОПЕК, которые имеют мощности по увеличению нефтедобычи.
 
По состоянию на июнь страны ОПЕК+ отстают от намеченного плана по добыче примерно на 2,8 млн баррелей в сутки.
 


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