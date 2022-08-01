В Госдепе положительно оценили решение ОПЕК+ по увеличению квот на добычу нефти

«Нефть России», 04.08.22, Москва, 08:40 Администрация США положительно оценивает решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки, заявил в среду советник госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.



"Это шаг в правильном направлении", - сказал Хохштейн, слова которого приводят американские СМИ.



В сообщениях отмечается, что хоть речь и идет о незначительном увеличении квот, Хохштейн не стал заострять на этом внимание.



"В конце концов, мы будем оценивать не количество баррелей, а то, снижаются ли цены на нефть", - сказал он. По словам Хохштейна, администрация президента Джо Байдена будет стремиться обеспечить дальнейшее снижение цен на этот энергоресурс.



Ранее в среду источник в одной из делегаций сообщил "Интерфаксу", что министры ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки.



Референтные базы отсчета сохраняются в соответствии с решениями, принятыми в июле 2021 года, то есть, не меняются.



Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки, хотя до его заседания основным вариантом было сохранение квот на уровне августа.



Таким образом, в случае такого увеличения квоты, Саудовская Аравия сможет увеличить производство на 25 тысяч баррелей в сутки каждый, ОАЭ - на 8 тысяч баррелей в сутки. Это одни из немногих стран ОПЕК, которые имеют мощности по увеличению нефтедобычи.



По состоянию на июнь страны ОПЕК+ отстают от намеченного плана по добыче примерно на 2,8 млн баррелей в сутки.



