Американские фондовые индексы завершили сессию в среду ростом после двухдневного снижения

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом после двухдневного снижения.



Инвесторы анализировали корпоративную отчетность, заявления руководителей ФРС и данные по деловой активности в секторе услуг США в июле.



Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) в своих выступлениях выразили готовность продолжить повышение ключевой ставки для борьбы с рекордной инфляцией, несмотря на признаки технической рецессии в США.



В частности, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс не исключил, что на сентябрьском заседании ставка снова будет повышена на 75 базисных пунктов, как и на двух предыдущих заседаниях, хотя его базовый сценарий предусматривает подъем на 50 б.п.



Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер также поддержала продолжение курса на повышение ставки. "Нам предстоит еще немало работы, поскольку мы так и не увидели разворота инфляции, - сказала она на мероприятии, организованном Washington Post. - Мы хотим увидеть устойчивые признаки на протяжении нескольких месяцев того, что инфляция достигла пика и начала снижаться".



Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле увеличился до 56,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали снижение в среднем до 53,5 пункта, сообщает Trading Economics. В то же время значение индекса стало максимальным за три месяца.



Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.



"Рынки взяли небольшую передышку, чтобы оценить происходящее в мире. А там по-прежнему высокая инфляция, центробанки сохраняют "ястребиную" риторику, нарастают геополитические риски на вершине всего этого", - заявил управляющий Unigestion Оливье Марсио.



Платежная система PayPal Holdings во втором квартале получила чистый убыток, но скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков. Котировки акций PayPal выросли на 9,3%.



Биотехнологическая компания Moderna Inc. в апреле-июне сократила чистую прибыль на 21%, однако показатель превзошел ожидания аналитиков. Бумаги компании подорожали на 16%.



Производитель микрочипов Advanced Micro Devices в минувшем квартале сократил чистую прибыль в 1,6 раза. Акции AMD потеряли в цене 1,2%.



Акции Match Group, владельца приложений для знакомств Tinder и Hinge, рухнули на 18% после того, как компания опубликовала слабую квартальную отчетность и сообщила об отставке главы Tinder.



Производитель спортивной одежды Under Armour Inc. в первом квартале 2023 финансового года получил скорректированную прибыль на уровне прогноза рынка. Акции компании выросли на 1,4%, несмотря на ухудшение годового прогноза.



Оператор ресторанов Yum! Brands Inc. во втором квартале снизил чистую прибыль на 43%, что оказалось хуже ожиданий рынка. Рыночная стоимость компании упала на 1,9%.



Значение Dow Jones Industrial Average поднялось на 1,29% - до 32812,5 пункта.



Standard & Poor's 500 прибавил 1,56% - до 4155,17 пункта.



Nasdaq Composite увеличился на 2,59% и составил 12668,16 пункта.

