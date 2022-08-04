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Жара в Москве в четверг достигнет +31 градуса

Москва
«Нефть России», 04.08.22, Москва, 09:06    В четверг, 4 августа, температура в Москве может подняться до +31 градуса, в Подмосковье — до +32, что на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, атмосферное давление не будет сильно меняться и составит 752 мм ртутного столба.
 
Господин Тишковец объяснил, что погодные условия в столичном регионе обусловятся юго-западной периферией антициклона, поэтому москвичей и жителей Московской области ждет «погожий и очень теплый летний денек».
 
«Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду и температура плюс 29-31 градусов в Москве и плюс 27-32 градусов в Подмосковье. Это на 7 градусов выше климатической нормы»,— сказал метеоролог.
 
Ранее московское управление МЧС предупредило жителей столицы об аномальной жаре 3–6 августа. Напомним, что в жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, носить головные уборы, а в случае недомогания своевременно обращаться за медицинской помощью.
 
Дарья ЭрозбекПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570243/

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Жара в Москве в четверг достигнет +31 градуса

«Нефть России», 04.08.22, Москва, 09:06   В четверг, 4 августа, температура в Москве может подняться до +31 градуса, в Подмосковье — до +32, что на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, атмосферное давление не будет сильно меняться и составит 752 мм ртутного столба.
 
Господин Тишковец объяснил, что погодные условия в столичном регионе обусловятся юго-западной периферией антициклона, поэтому москвичей и жителей Московской области ждет «погожий и очень теплый летний денек».
 
«Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду и температура плюс 29-31 градусов в Москве и плюс 27-32 градусов в Подмосковье. Это на 7 градусов выше климатической нормы»,— сказал метеоролог.
 
Ранее московское управление МЧС предупредило жителей столицы об аномальной жаре 3–6 августа. Напомним, что в жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, носить головные уборы, а в случае недомогания своевременно обращаться за медицинской помощью.
 
Дарья Эрозбек
 


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