Нефть Brent подешевела до $94 впервые с февраля

Впервые с 21 февраля 2022 года цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $94 за баррель, следует из котировок биржи ICE. Вчера, 3 августа, стоимость нефти Brent упала до $98,5 за баррель на фоне решения ОПЕК+ об увеличении объемов добычи энергоресурса.



Также подешевела нефть американской марки WTI — до $88,5 за баррель (фьючерс с условием поставки в сентябре 2022 года). По итогам совещания ОПЕК+ государства—экспортеры нефти приняли решение увеличить добычу энергоресурса в сентябре на 100 тыс. баррелей ежесуточно.



Андрей Сапожников

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