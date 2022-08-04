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Нефть Brent подешевела до $94 впервые с февраля

Цены на нефть
«Нефть России», 04.08.22, Москва, 22:45    Впервые с 21 февраля 2022 года цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $94 за баррель, следует из котировок биржи ICE. Вчера, 3 августа, стоимость нефти Brent упала до $98,5 за баррель на фоне решения ОПЕК+ об увеличении объемов добычи энергоресурса.
 
Также подешевела нефть американской марки WTI — до $88,5 за баррель (фьючерс с условием поставки в сентябре 2022 года). По итогам совещания ОПЕК+ государства—экспортеры нефти приняли решение увеличить добычу энергоресурса в сентябре на 100 тыс. баррелей ежесуточно.
 
Андрей СапожниковПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570245/

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Нефть Brent подешевела до $94 впервые с февраля

«Нефть России», 04.08.22, Москва, 22:45   Впервые с 21 февраля 2022 года цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $94 за баррель, следует из котировок биржи ICE. Вчера, 3 августа, стоимость нефти Brent упала до $98,5 за баррель на фоне решения ОПЕК+ об увеличении объемов добычи энергоресурса.
 
Также подешевела нефть американской марки WTI — до $88,5 за баррель (фьючерс с условием поставки в сентябре 2022 года). По итогам совещания ОПЕК+ государства—экспортеры нефти приняли решение увеличить добычу энергоресурса в сентябре на 100 тыс. баррелей ежесуточно.
 
Андрей Сапожников
 


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