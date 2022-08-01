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"Газпром" заявил, что санкции делают невозможной поставку двигателя "СП-1" в РФ

Санкции
«Нефть России», 05.08.22, Москва, 05:12    Действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по газопроводу "Северный поток", заявил "Газпром".
 
В настоящее время на КС "Портовая" в рабочем состоянии находится только один из шести основных газоперекачивающих агрегатов (а также горячий резерв такой же мощности), напоминает компания. Суточная производительность КС составляет не более 33 млн куб. м газа. Согласно установленному производителем графику технического облуживания газовых турбин после окончания срока межремонтной наработки (25 тыс. часов) необходим обязательный капитальный ремонт в заводских условиях.
 
С британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в группу компаний Siemens Energy) заключен контракт на ремонт двигателей на заводе в Канаде. В соответствии с контрактными условиями срок окончания ремонта двигателя 073 был в мае текущего года.
 
"Сразу после ремонта двигатель должен был быть передан "Газпрому". Тем не менее, в связи с канадскими санкциями и без согласия "Газпрома" двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту", - отмечает "Газпром".Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570246/

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"Газпром" заявил, что санкции делают невозможной поставку двигателя "СП-1" в РФ

«Нефть России», 05.08.22, Москва, 05:12   Действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по газопроводу "Северный поток", заявил "Газпром".
 
В настоящее время на КС "Портовая" в рабочем состоянии находится только один из шести основных газоперекачивающих агрегатов (а также горячий резерв такой же мощности), напоминает компания. Суточная производительность КС составляет не более 33 млн куб. м газа. Согласно установленному производителем графику технического облуживания газовых турбин после окончания срока межремонтной наработки (25 тыс. часов) необходим обязательный капитальный ремонт в заводских условиях.
 
С британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в группу компаний Siemens Energy) заключен контракт на ремонт двигателей на заводе в Канаде. В соответствии с контрактными условиями срок окончания ремонта двигателя 073 был в мае текущего года.
 
"Сразу после ремонта двигатель должен был быть передан "Газпрому". Тем не менее, в связи с канадскими санкциями и без согласия "Газпрома" двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту", - отмечает "Газпром".
 


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