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"Оранжевый" уровень опасности действует в Москве третий день подряд из-за жары

Москва
«Нефть России», 05.08.22, Москва, 05:17    Аномальная жара не уходит из столичного региона, в Москве третьи сутки подряд объявляется предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.
 
"В дневные часы сильная жара с температурой 30...33°С", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое действует до 19:00 субботы.
 
По информации Гидрометцентра, такой характер погоды напрямую связан с влиянием антициклона, наполненного очень теплой воздушной массой. Синоптики прогнозируют, что в пятницу температура воздуха в Москве может достичь 33, в Подмосковье - 34 градусов.
 
В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что температурный максимум дня был установлен 5 августа 2010 года - 36,6 градуса.
 
"Этот рекорд 12-летней давности побит не будет", - сказал собеседник агентства.
 
В метеобюро уточнили, что в четверг воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) прогрелся до 29 градусов.
 
Ранее в столичном главке МЧС москвичей предупредили о сильной жаре со среды по субботу.
 
"По информации синоптиков Росгидромета, в дневные часы 3-6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30...33°С", - говорится в сообщении ведомства.
 
Спасатели рекомендуют в такую погоду избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.
 
Городские службы из-за аномальной жары работает в усиленном режиме, коммунальщики чаще поливают дорожное полотно и проводят аэрацию. На станциях метро, железнодорожных вокзалах и станциях организована раздача воды.
 
Последний раз "оранжевый" уровень погодной опасности объявлялся в Москве 26 и 27 июля.
 
По данным метеобюро Москвы, самым жарким днем лета и всего 2022 года пока остается 11 июля. На базовой метеостанции города (ВДНХ) было зафиксировано 32,8 градуса.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570248/

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"Оранжевый" уровень опасности действует в Москве третий день подряд из-за жары

«Нефть России», 05.08.22, Москва, 05:17   Аномальная жара не уходит из столичного региона, в Москве третьи сутки подряд объявляется предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.
 
"В дневные часы сильная жара с температурой 30...33°С", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое действует до 19:00 субботы.
 
По информации Гидрометцентра, такой характер погоды напрямую связан с влиянием антициклона, наполненного очень теплой воздушной массой. Синоптики прогнозируют, что в пятницу температура воздуха в Москве может достичь 33, в Подмосковье - 34 градусов.
 
В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что температурный максимум дня был установлен 5 августа 2010 года - 36,6 градуса.
 
"Этот рекорд 12-летней давности побит не будет", - сказал собеседник агентства.
 
В метеобюро уточнили, что в четверг воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) прогрелся до 29 градусов.
 
Ранее в столичном главке МЧС москвичей предупредили о сильной жаре со среды по субботу.
 
"По информации синоптиков Росгидромета, в дневные часы 3-6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30...33°С", - говорится в сообщении ведомства.
 
Спасатели рекомендуют в такую погоду избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.
 
Городские службы из-за аномальной жары работает в усиленном режиме, коммунальщики чаще поливают дорожное полотно и проводят аэрацию. На станциях метро, железнодорожных вокзалах и станциях организована раздача воды.
 
Последний раз "оранжевый" уровень погодной опасности объявлялся в Москве 26 и 27 июля.
 
По данным метеобюро Москвы, самым жарким днем лета и всего 2022 года пока остается 11 июля. На базовой метеостанции города (ВДНХ) было зафиксировано 32,8 градуса.
 


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