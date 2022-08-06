Илон Маск спрогнозировал «пару лет» мягкой рецессии в США

Маск также не исключил наступление мировой рецессии, которую может спровоцировать обострение ситуации между КНР и Тайванем



Рецессия в Соединенных Штатах продлится «пару лет», при этом она может оказаться достаточно мягкой, заявил американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск.



«Я не думаю, что мы [США] приближаемся к великой рецессии. Я бы сказал, что это, возможно, мягкая рецессия, которая продлится пару лет. Хотя подобные вещи достаточно трудно поддаются прогнозированию», — сказал он.



В то же время Маск допустил вероятность наступления мировой рецессии в случае обострения ситуации между Китаем и Тайванем.



С начала года в Соединенных Штатах наблюдается рост инфляции и падение ВВП. Так, в первом квартале текущего года ВВП США снизился на 1,6%, во втором — на 0,9%. Инфляция в США по итогам июня выросла до новых максимумов за последние 40 лет, до 9,1% в годовом выражении. По данным Минторга, это падение отражает сокращение частных и федеральных инвестиций в основной капитал, а также высвобождение нефтяных резервов



В конце июня Илон Маск уже предупреждал о риске рецессии в США. «Случится ли рецессия в ближайшем будущем — скорее да, чем нет», — говорил предприниматель. В начале июля схожий прогноз опубликовали аналитики PMorgan Chase & Co. Главный экономист банка Майкл Фероли отметил, что прогноз «опасно близок к рецессии».



При этом в конце июня МВФ считал, что рецессии в США избежать удастся, несмотря на замедление экономики в 2022–2023 годах. «Присутствуют существенные риски того, что нынешние препятствия окажутся более устойчивыми, чем ожидалось, или экономика пострадает от нового негативного шока, который превратит замедление в кратковременную рецессию», — говорилось в отчете фонда.



Илья Фурсеев

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