О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 6 августа 2022 года, суббота , 11:49:56 мск
Нефть, Brent: $96.77 +1,34
Валюта:    60.37 +0,11    61.36 +0,27
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве четвертый день подряд

Москва
«Нефть России», 06.08.22, Москва, 07:24    В воскресенье жара сменится грозой
 
Период аномальной жары в Москве завершится в субботу, характер погоды с воскресенья начнет меняться, прогнозирует Гидрометцентр России.
 
В столице четвертый день подряд объявляется предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.
 
"В дневные часы сильная жара с температурой 30...33°С", - говорится в предупреждении, которое действует с 6:00 до 18:00 субботы.
 
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что Москва в субботу пройдет пик жаркой летней погоды. По его словам, в столичном регионе ожидается очень жаркий день - до 32, по области до 33 градусов.
 
Вильфанд назвал воскресенье, 7 августа, "очень сложным днем". При комфортной температуре воздуха в Москве ожидается резкая смена погоды: усиление ветра до 20 м/с, кратковременные, но интенсивные дожди, грозы и град.
 
В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что в пятницу на главной московской метеостанции (ВДНХ) было зафиксировано 30,2 градуса. В центре города (Балчуг) температура воздуха приблизилась к 32 градусам.
 
"Пятница выдалась жаркой, но температурный рекорд дня остался за 5 августа 2010 года - 36,6 градуса", - пояснил представитель метеобюро.
 
По данным синоптиков, самый жаркий день лета и всего 2022 года был зафиксирован 11 июля. На базовой метеостанции города (ВДНХ) было зафиксировано 32,8 градуса.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570251/

Илон Маск спрогнозировал «пару лет» мягкой рецессии в США
Просмотров: 87

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

05.08.22
"Оранжевый" уровень опасности действует в Москве третий день подряд из-за жары
04.08.22
Жара в Москве в четверг достигнет +31 градуса
24.07.22
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
27.06.22
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий день подряд
11.04.22
Гидрометцентр ожидает, что в Москве за два дня выпадет 25% месячной нормы осадков
29.03.22
Скидки на проезд в метро Москвы продлили до конца года
09.03.22
Планы по благоустройству в Москве реализуются по графику
07.03.22
Парковка в Москве будет бесплатной 7 и 8 марта
01.03.22
Москвичам пообещали скидку в 10 рублей с поездки при оплате картой "Мир"
26.02.22
Москвичи получат скорректированные платежки за отопление
18.02.22
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра
17.02.22
Вильфанд спрогнозировал первый «весенний дождь» 17 и 18 февраля в Москве
17.02.22
Москва заключила контракты жизненного цикла на 64 млрд рублей в 2021 г.
17.02.22
В Москве создадут приложение для мониторинга преступности в онлайн-режиме

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве четвертый день подряд

«Нефть России», 06.08.22, Москва, 07:24   В воскресенье жара сменится грозой
 
Период аномальной жары в Москве завершится в субботу, характер погоды с воскресенья начнет меняться, прогнозирует Гидрометцентр России.
 
В столице четвертый день подряд объявляется предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.
 
"В дневные часы сильная жара с температурой 30...33°С", - говорится в предупреждении, которое действует с 6:00 до 18:00 субботы.
 
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что Москва в субботу пройдет пик жаркой летней погоды. По его словам, в столичном регионе ожидается очень жаркий день - до 32, по области до 33 градусов.
 
Вильфанд назвал воскресенье, 7 августа, "очень сложным днем". При комфортной температуре воздуха в Москве ожидается резкая смена погоды: усиление ветра до 20 м/с, кратковременные, но интенсивные дожди, грозы и град.
 
В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что в пятницу на главной московской метеостанции (ВДНХ) было зафиксировано 30,2 градуса. В центре города (Балчуг) температура воздуха приблизилась к 32 градусам.
 
"Пятница выдалась жаркой, но температурный рекорд дня остался за 5 августа 2010 года - 36,6 градуса", - пояснил представитель метеобюро.
 
По данным синоптиков, самый жаркий день лета и всего 2022 года был зафиксирован 11 июля. На базовой метеостанции города (ВДНХ) было зафиксировано 32,8 градуса.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →