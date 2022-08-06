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"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве пятый день подряд

Москва
«Нефть России», 07.08.22, Москва, 09:03    Погода в московском регионе в воскресенье будет неустойчивой, ожидается комплекс опасных метеорологических явлений, сообщает Гидрометцентр России.
 
По информации синоптиков, в Москве объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности сразу по двум причинам - из-за сильной жары и грозы с ливнями и штормовым ветром до 23-25 м/с.
 
"Очень высокая температура", - говорится в предупреждении Гидрометцентра, которое действует с 14:00 до 19:00 воскресенья.
 
"Сильный ливень, очень сильный дождь", - уточняется в другом предупреждении, которое действует с 15:00 до полуночи воскресенья.
 
Кроме того, в разделе "Экстренная информация" Гидрометцентр опубликовал разъяснения о грядущих неблагоприятных погодных условиях в столичном регионе.
 
"В дневные часы 7 августа в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха 30...32°", - говорится в первом сообщении.
 
Во втором уточняется, что с 14:00 до полуночи в Москве ожидается сильный ливневый дождь, очень сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 18-23 м/с. Аналогичные погодные условия, но только с порывами ветра до 25 м/с, прогнозируются в Подмосковье с 11:00 до полуночи.
 
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявляется в Москве пятый день подряд.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570252/

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"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве пятый день подряд

«Нефть России», 07.08.22, Москва, 09:03   Погода в московском регионе в воскресенье будет неустойчивой, ожидается комплекс опасных метеорологических явлений, сообщает Гидрометцентр России.
 
По информации синоптиков, в Москве объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности сразу по двум причинам - из-за сильной жары и грозы с ливнями и штормовым ветром до 23-25 м/с.
 
"Очень высокая температура", - говорится в предупреждении Гидрометцентра, которое действует с 14:00 до 19:00 воскресенья.
 
"Сильный ливень, очень сильный дождь", - уточняется в другом предупреждении, которое действует с 15:00 до полуночи воскресенья.
 
Кроме того, в разделе "Экстренная информация" Гидрометцентр опубликовал разъяснения о грядущих неблагоприятных погодных условиях в столичном регионе.
 
"В дневные часы 7 августа в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха 30...32°", - говорится в первом сообщении.
 
Во втором уточняется, что с 14:00 до полуночи в Москве ожидается сильный ливневый дождь, очень сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 18-23 м/с. Аналогичные погодные условия, но только с порывами ветра до 25 м/с, прогнозируются в Подмосковье с 11:00 до полуночи.
 
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявляется в Москве пятый день подряд.
 


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