Генсек ООН поддержал усилия МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал незамедлительно прекратить обстрелы Запорожской АЭС и разрешить доступ на станцию международных инспекторов.



"Любая атака на атомную электростанцию - это самоубийство", - заявил он на пресс-конференции в Японии, где принял участие в мероприятиях по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы Соединенными Штатами.



Он добавил: "Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ во всех усилиях по созданию условий для стабилизации работы объекта", отметив, что инспекторы МАГАТЭ должны получить доступ к станции, чтобы "использовать свою компетенцию".



Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об обеспокоенности в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по защите и гарантиям безопасности на АЭС.

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