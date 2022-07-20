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Япония хочет сохранить доли в «Сахалине-1»

Сотрудничество
«Нефть России», 08.08.22, Москва, 08:18    Япония намерена сохранить участие в проекте «Сахалин-1», заявил министр экономики, торговли и промышленности Укоити Хагиуда. Так он прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина о запрете на сделки с долями, принадлежащими недружественным странам, в том числе в «Сахалине-1».
 
«Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами "Сахалин-1" станут невозможны. В настоящее время мы уточняем детали, поэтому я бы хотел воздержаться от комментариев. <...> Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет»,— сказал господин Хагиуда журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Япония на 90% зависит от ближневосточной нефти, а «Сахалин-1» является «важным источником поставок за пределами Ближнего Востока».
 
Япония ранее также заявляла, что планирует сохранить участие в «Сахалине-2» после перевода проекта в российскую юрисдикцию. Он обеспечивает больше 8% потребностей Японии в СПГ.
 
Акционерами «Сахалин-1» являются японская Sodeco (30%), американская ExxonMobil (30%), индийская ONGC (20%) и «Роснефть» (20%). Оператором выступает ExxonMobil, которая ранее объявила о планах выйти из проекта. «Роснефть» сообщала, что действия американской компании привели к почти полной остановке добычи.
 
Леонид УварчевПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570255/

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Япония хочет сохранить доли в «Сахалине-1»

«Нефть России», 08.08.22, Москва, 08:18   Япония намерена сохранить участие в проекте «Сахалин-1», заявил министр экономики, торговли и промышленности Укоити Хагиуда. Так он прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина о запрете на сделки с долями, принадлежащими недружественным странам, в том числе в «Сахалине-1».
 
«Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами "Сахалин-1" станут невозможны. В настоящее время мы уточняем детали, поэтому я бы хотел воздержаться от комментариев. <...> Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет»,— сказал господин Хагиуда журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Япония на 90% зависит от ближневосточной нефти, а «Сахалин-1» является «важным источником поставок за пределами Ближнего Востока».
 
Япония ранее также заявляла, что планирует сохранить участие в «Сахалине-2» после перевода проекта в российскую юрисдикцию. Он обеспечивает больше 8% потребностей Японии в СПГ.
 
Акционерами «Сахалин-1» являются японская Sodeco (30%), американская ExxonMobil (30%), индийская ONGC (20%) и «Роснефть» (20%). Оператором выступает ExxonMobil, которая ранее объявила о планах выйти из проекта. «Роснефть» сообщала, что действия американской компании привели к почти полной остановке добычи.
 
Леонид Уварчев
 


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