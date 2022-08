Американские фондовые индексы завершили торги слабой и разнонаправленной динамикой

Американские акции завершили торги в понедельник, продемонстрировав разнонаправленную и слабую динамику. Инвесторы оценивали сильный отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, и ждали выхода данных по инфляции в стране в июле.



Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза превысил прогноз, а безработица опустилась до 3,5% с 3,6%, показали данные Минтруда страны. Изначально мнения аналитиков разделились: одни считали, что сильная статистика укрепит "ястребиные" настроения Федрезерва, а другие делали акцент на том, что рецессии в экономике США может и не наступить.



"Участники рынка до сих пор оценивают пятничный отчет. То, что происходит на рынке труда, не выглядит как рецессия в широком понимании, - отметил стратег UBS Киран Ганеш. - Кажется, что инвесторы больше расположены к хорошим новостям".



В то же время объемы торгов могут оказаться ограниченными в августе, поскольку многие трейдеры ушли в отпуска, отмечает The Wall Street Journal. Однако те, кто остались в офисах, будут ждать на этой неделе выхода статистики по инфляции в Штатах в прошлом месяце. Она будет опубликована в среду. Эксперты прогнозируют, что рост потребительских цен в стране в июле замедлился до 8,7% с июньских 9,1%, сообщает Trading Economics.



Акции производителя продуктов питания Tyson Foods Inc. упали на 8,4%. Компания в третьем квартале 2022 финансового года получила скорректированную прибыль хуже прогноза аналитиков.



Бумаги фармацевтической Pfizer Inc. подорожали на 0,6%. Компания достигла соглашения о покупке меньшего конкурента Global Blood Therapeutics за $5,4 млрд с учетом долга. Акции Global Blood Therapeutics прибавили в цене 4,3%.



Инжиниринговая корпорация Emerson Electric Co. продает бизнес по производству устройств для переработки пищевых отходов InSinkErator выпускающей бытовую технику Whirlpool Corp. за $3 млрд. Котировки акций Emerson упали на 0,4%, Whirlpool - на 2,2%.



Рыночная капитализация Tesla повысилась на 0,8%. Производитель электромобилей объявил о том, что закрытие реестра акционеров перед сплитом акций с коэффициентом "3 к 1" назначено на 17 августа. Выплата двух дополнительных бумаг на каждую уже принадлежащую акционерам акцию компании пройдет 24 августа. Торги с корректировкой на сплит начнутся 25 августа.



Производитель графических процессоров Nvidia Corp. опубликовал предварительную отчетность за второй финансовый квартал и предупредил о списаниях в связи с нераспроданными запасами, после чего акции компании упали на 6%.



Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов выросло на 0,09% - до 32832,54 пункта.



Standard & Poor's 500 опустился 0,12% - до 4140,06 пункта.



Nasdaq Composite потерял 0,1% и составил 12644,46 пункта.

