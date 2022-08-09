Бангладеш хочет согласовать поставки российской нефти

«Нефть России», 09.08.22, Москва, 08:11 Посол Бангладеша в РФ Камрул Ахсан сообщил, что его страна пытается договориться о поставках российской нефти. Накануне в Бангладеш начались протесты с требованиями снизить цены на топливо.



Посол заявил, что Бангладеш «пытается обратить внимание России на себя». Он напомнил, что Россия уже помогает стране со строительством АЭС, проект оценивается в $14 млрд.



«"Газпром" имеет контракт на разведку газовых месторождений в Бангладеш. Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти. Хотя я знаю, что это попадает под санкции США. Но мы открыты для переговоров с Россией»,— сказал «РИА Новости» господин Ахсан. Отметим, что санкции США не запрещают покупать российскую нефть третьим странам.



Вчера, 8 августа, студенты в Дакке, столице Бангладеш, вышли на протесты. Они потребовали от властей в течение 48 часов снизить цены на топливо, а также отменить решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, передает Dhaka Tribune.



В июле Евросоюз ввел шестой пакет санкций против РФ, предусматривающий частичное эмбарго на поставки российской нефти. США, Великобритания и Канада установили запрет на импорт нефти из РФ. Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) также хотят к декабрю ввести потолок цен на нефть из России.



Лаура Кеффер



