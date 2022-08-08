Brent подешевела до $96,43 за баррель после роста цены днем ранее

Котировки нефти слабо снижаются на утренних торгах во вторник после роста днем ранее.



К 8:15 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,23%), до $96,43 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,73 (1,8%), до $96,65 за баррель.



Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,23 (0,25%), до $90,53 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,75 (2%), до $90,76 за баррель.



Рынок, вероятнее всего, на основных торгах вторника сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти, заявили аналитики ANZ. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение.



Кроме того, инвесторы обеспокоены ситуацией со стороны спроса. Несмотря на то, что спрос на нефть в Китае начал повышаться, импорт энергоресурса в страну по-прежнему остается на низких уровнях из-за сохраняющихся ограничений, связанных с распространением коронавируса, говорится также в рыночном комментарии ANZ.



Китай импортировал 8,79 млн баррелей нефти в сутки в июле, что больше, чем июньский показатель, оказавшийся минимальным за четыре года, но на 9,5% меньше, чем в июле 2021 года, показали в понеде

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