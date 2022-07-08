О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 9 августа 2022 года, вторник , 11:22:15 мск
Нефть, Brent: $96.76 -0,01
Валюта:    60.32 -0,05    61.16 -0,2
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Заявка "Газпрома" на транзит по Украине составила 42,1 млн куб. м

Транзит
«Нефть России», 09.08.22, Москва, 09:37    "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на вторник в объеме 42,1 млн кубометров, свидетельствуют данные украинской компании. Этот показатель в понедельник составлял 41,8 млн кубометр. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.
 
ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.
 
Российский концерн считает, чтооснований для форс-мажора не существует , как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.
 
Европейский рынок
 
Выработка электроэнергии за счет ветра в регионе за понедельник неделю обеспечила 7,9% от энергобаланса по ЕС, что является минимальным показателем за последние полторы недели, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель выработки за прошлую неделю был куда выше - 11,3%. На текущей неделе синоптики обещают Европе безоблачную и почти безветренную погоду. При этом к концу недели температура воздуха снова превысит 30 градусов. Это значит, что будет высоким расход энергии на кондиционирование помещений, низкая выработка энергии за счет ВИЭ и пониженная закачка газа в ПХГ.
 
Данные за первые семь дней августа демонстрируют тенденцию как на сокращение объема регазификации СПГ, так и запасов сжиженного природного газа в терминалах Европы. В воскресенье терминалы работали с производительностью 57% (в среднем с начала августа - 64%), тогда как средний показатель за июль был 69%, с пиками до 76%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Главная причина - в остановке на профилактику почти на весь месяц крупного итальянского терминала Adriatic LNG. В результате импорт СПГ в Италию сократился в два раза по отношению к уровням июля. Также замедлили импорт СПГ Испания и Греция.
 
Прокачка газа по "Северному потоку" сократилась до 33 млн куб. м в сутки. Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощность сократилась в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.
 
Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" держатся выше $2000 за тысячу кубометров. В Азии котировки повышаются вслед за европейскими. Самый дорогой - зимний - январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) составляет около $1600.
 
Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.
 
На данный момент резервы выросли до 72,1%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (7 августа) составил 0,47 процентного пункта.
 
С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570262/

Brent подешевела до $96,43 за баррель после роста цены днем ранееБензин оптомизировал цену. Топливо дешевеет на бирже
Просмотров: 55

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

08.07.22
Заявка "Газпрома" на транзит по Украине остается прежней - 41,1 млн куб. м
08.05.22
Заявки на транзит российского газа через Украину держатся выше 90 млн кубов
25.04.22
Транзит газа РФ через Украину 25 апреля может вырасти на 29%
24.04.22
Заявки на газ из России для Европы на 24 апреля выросли до 51,7 млн куб. м
21.04.22
Заявки на транзит газа через Украину 21 апреля остаются вдвое ниже брони "Газпрома"
18.04.22
Заявка на транзит газа через Украину в понедельник осталась на уровне 57 млн куб. м
17.04.22
Транзит газа через Украину 17 апреля идет штатно по заявкам потребителей
16.04.22
Транзит газа через Украину 16 апреля идет штатно
14.04.22
Заявка на транзит газа по Украине в четверг увеличилась до 75 млн куб. м
11.04.22
Заявка на транзит газа через Украину в понедельник выросла до 95 млн куб. м
04.04.22
Транзит газа через Украину 4 апреля ожидается на максимуме обязательств "Газпрома"
28.03.22
Заявка "Газпрома" на транзит газа по Украине сохраняется на максимуме
27.03.22
Транзит "Газпрома" через Украину в воскресенье сохраняется на максимуме
25.03.22
Транзит газа через Украину 25 марта остается вблизи максимальных обязательств "Газпрома"

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Заявка "Газпрома" на транзит по Украине составила 42,1 млн куб. м

«Нефть России», 09.08.22, Москва, 09:37   "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на вторник в объеме 42,1 млн кубометров, свидетельствуют данные украинской компании. Этот показатель в понедельник составлял 41,8 млн кубометр. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.
 
ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.
 
Российский концерн считает, чтооснований для форс-мажора не существует , как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.
 
Европейский рынок
 
Выработка электроэнергии за счет ветра в регионе за понедельник неделю обеспечила 7,9% от энергобаланса по ЕС, что является минимальным показателем за последние полторы недели, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель выработки за прошлую неделю был куда выше - 11,3%. На текущей неделе синоптики обещают Европе безоблачную и почти безветренную погоду. При этом к концу недели температура воздуха снова превысит 30 градусов. Это значит, что будет высоким расход энергии на кондиционирование помещений, низкая выработка энергии за счет ВИЭ и пониженная закачка газа в ПХГ.
 
Данные за первые семь дней августа демонстрируют тенденцию как на сокращение объема регазификации СПГ, так и запасов сжиженного природного газа в терминалах Европы. В воскресенье терминалы работали с производительностью 57% (в среднем с начала августа - 64%), тогда как средний показатель за июль был 69%, с пиками до 76%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Главная причина - в остановке на профилактику почти на весь месяц крупного итальянского терминала Adriatic LNG. В результате импорт СПГ в Италию сократился в два раза по отношению к уровням июля. Также замедлили импорт СПГ Испания и Греция.
 
Прокачка газа по "Северному потоку" сократилась до 33 млн куб. м в сутки. Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощность сократилась в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.
 
Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" держатся выше $2000 за тысячу кубометров. В Азии котировки повышаются вслед за европейскими. Самый дорогой - зимний - январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) составляет около $1600.
 
Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.
 
На данный момент резервы выросли до 72,1%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (7 августа) составил 0,47 процентного пункта.
 
С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →