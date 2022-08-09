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Бензин оптомизировал цену. Топливо дешевеет на бирже

Нефтепродукты
«Нефть России», 09.08.22, Москва, 09:40    Оптовые цены на бензин, которые повышались с начала июля, перешли к снижению. Участники рынка связывают это со значительным уровнем предложения и рекордным производством топлива на НПЗ, которое в нынешних условиях нефтекомпании могут экспортировать только в ограниченных объемах. При этом оптовые цены на дизтопливо, экспорт которого растет, остаются высокими, что приводит к убыткам при его розничной реализации на АЗС.
 
Стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 8 августа на 2,7% и 3%, до 46,4 тыс. и 52,6 тыс. руб. за тонну соответственно. Дизтопливо подешевело лишь на 1,2%, до 57,9 тыс. руб. за тонну. Столь серьезная коррекция цен происходит впервые с начала июля, когда цены на бензин начали рост, увеличившись к первой неделе августа почти на 25%. Тем не менее даже после такого роста оптовая стоимость бензина была все еще ниже, чем в феврале, до начала специальной военной операции на Украине.
 
Обычно топливо дорожает из-за сезонного роста спроса, но в этом году цены, в особенности на бензин, находятся под давлением из-за профицита на внутреннем рынке. Он вызван тем, что в условиях санкций и негласных ограничений на покупку российских нефтепродуктов компаниям сложнее продавать их на экспорт. Кроме того, топливный демпфер — субсидии, которые государство выдает НПЗ за поставку топлива на внутренний рынок,— на фоне высоких цен на нефть в этом году вырос в несколько раз по сравнению с 2021 годом, что стимулирует нефтекомпании наращивать переработку.
 
Стоимость бензина неожиданно возобновила рост в конце июля, что эксперты связывали со снижением производства заводов «Газпрома» «Газпром нефтехим Салават» и Сургутский ЗСК, на которые обычно приходится около 15% совокупного объема биржевых продаж бензина. Кроме того, участники рынка ожидали подорожания топлива в связи с тем, что Минфин с 1 сентября снижает выплаты демпфера по бензину.
 
По мнению главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, стоимость бензина на бирже снижается из-за профицита предложения в условиях ограничения экспорта. Выпуск бензина в среднем составляет рекордные 850 тыс. тонн в неделю, отмечает он. Он не видит объективных причин, которые привели к повышению стоимости топлива в конце июля—начале августа, предполагая, что оно вызвано кратковременным ростом спроса на фоне сообщений о корректировке демпфера с 1 сентября.
 
«Подобные скачки цен в условиях профицита топлива выглядят аномально, и важно выяснить их причины для сохранения стабильности топливного рынка и недопущения повторения в будущем»,— считает господин Аркуша.
 
РТС также обеспокоен сохранением рекордных цен на дизтопливо и призывает нефтяников увеличить предложение товара на бирже. Среди причин высоких цен на фоне увеличения производства он называет существенное увеличение спроса при полном уходе с рынка аналогов дизельного топлива (различных газойлей, печного топлива и пр.), а также снижение биржевых продаж и перенаправление значительных объемов дизтоплива на экспорт.
 
Сейчас оптовые цены на дизтопливо таковы, что в среднем операторы АЗС несут убытки при его розничной продаже, но пока компенсируют их за счет бензина. По данным «Петромаркета», чистая маржа продаж АИ-95 и АИ-92 в рознице составляет 7,4 руб. и 7,2 руб. на литр соответственно, а убытки от реализация летнего дизтоплива — 1,1 руб. на литр.
 
Дмитрий КозловПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570263/

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Бензин оптомизировал цену. Топливо дешевеет на бирже

«Нефть России», 09.08.22, Москва, 09:40   Оптовые цены на бензин, которые повышались с начала июля, перешли к снижению. Участники рынка связывают это со значительным уровнем предложения и рекордным производством топлива на НПЗ, которое в нынешних условиях нефтекомпании могут экспортировать только в ограниченных объемах. При этом оптовые цены на дизтопливо, экспорт которого растет, остаются высокими, что приводит к убыткам при его розничной реализации на АЗС.
 
Стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 8 августа на 2,7% и 3%, до 46,4 тыс. и 52,6 тыс. руб. за тонну соответственно. Дизтопливо подешевело лишь на 1,2%, до 57,9 тыс. руб. за тонну. Столь серьезная коррекция цен происходит впервые с начала июля, когда цены на бензин начали рост, увеличившись к первой неделе августа почти на 25%. Тем не менее даже после такого роста оптовая стоимость бензина была все еще ниже, чем в феврале, до начала специальной военной операции на Украине.
 
Обычно топливо дорожает из-за сезонного роста спроса, но в этом году цены, в особенности на бензин, находятся под давлением из-за профицита на внутреннем рынке. Он вызван тем, что в условиях санкций и негласных ограничений на покупку российских нефтепродуктов компаниям сложнее продавать их на экспорт. Кроме того, топливный демпфер — субсидии, которые государство выдает НПЗ за поставку топлива на внутренний рынок,— на фоне высоких цен на нефть в этом году вырос в несколько раз по сравнению с 2021 годом, что стимулирует нефтекомпании наращивать переработку.
 
Стоимость бензина неожиданно возобновила рост в конце июля, что эксперты связывали со снижением производства заводов «Газпрома» «Газпром нефтехим Салават» и Сургутский ЗСК, на которые обычно приходится около 15% совокупного объема биржевых продаж бензина. Кроме того, участники рынка ожидали подорожания топлива в связи с тем, что Минфин с 1 сентября снижает выплаты демпфера по бензину.
 
По мнению главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, стоимость бензина на бирже снижается из-за профицита предложения в условиях ограничения экспорта. Выпуск бензина в среднем составляет рекордные 850 тыс. тонн в неделю, отмечает он. Он не видит объективных причин, которые привели к повышению стоимости топлива в конце июля—начале августа, предполагая, что оно вызвано кратковременным ростом спроса на фоне сообщений о корректировке демпфера с 1 сентября.
 
«Подобные скачки цен в условиях профицита топлива выглядят аномально, и важно выяснить их причины для сохранения стабильности топливного рынка и недопущения повторения в будущем»,— считает господин Аркуша.
 
РТС также обеспокоен сохранением рекордных цен на дизтопливо и призывает нефтяников увеличить предложение товара на бирже. Среди причин высоких цен на фоне увеличения производства он называет существенное увеличение спроса при полном уходе с рынка аналогов дизельного топлива (различных газойлей, печного топлива и пр.), а также снижение биржевых продаж и перенаправление значительных объемов дизтоплива на экспорт.
 
Сейчас оптовые цены на дизтопливо таковы, что в среднем операторы АЗС несут убытки при его розничной продаже, но пока компенсируют их за счет бензина. По данным «Петромаркета», чистая маржа продаж АИ-95 и АИ-92 в рознице составляет 7,4 руб. и 7,2 руб. на литр соответственно, а убытки от реализация летнего дизтоплива — 1,1 руб. на литр.
 
Дмитрий Козлов
 


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