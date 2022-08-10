Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии на сегодняшнем заседании в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Kyodo. Премьер-министр Фумио Кисида запланировал провести перестановки в своем кабинете на фоне растущих экономических проблем в стране. Новый состав правительства, как ожидается, будет объявлен в ближайшие часы. По данным источников Kyodo, свои посты сохранят главы МИД и Минфина.



Уходящий состав правительства Японии принес присягу в октябре 2021 года. Планировалось, что кабинет министров будет реорганизован в начале сентября, накануне открытия осенней сессии парламента, однако господин Кисида решил ускорить перераспределение должностей. Обнародованные на этой неделе результаты опроса телеканала NHK показали, что уровень поддержки правительства достиг низшей точки с октября.



Лаура Кеффер

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