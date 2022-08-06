В Великобритании могут на четыре дня отключить газ в январе на фоне сокращения поставок из РФ

Великобритания готовит экстренные меры на случай, если страна столкнется с критическим дефицитом газа этой зимой на фоне прекращения транзита из России. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства, сообщает, что в худшем случае власти Соединенного Королевства будут вынуждены отключить газ на четыре дня в январе.



Согласно самому неблагоприятному сценарию, Великобритания может столкнуться с нехваткой электроэнергии в размере одной шестой от своего пикового спроса. Тогда, если зима будет холодной, а импорт электроэнергии из Норвегии и Франции будет сокращаться, властям придется принять экстренные меры для экономии газа и отключить его на несколько дней.



«Этот сценарий — не то, чего мы ожидаем»,— сказано в заявлении Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства, на которое ссылается агенство. «Домашние хозяйства, предприятия и промышленность могут быть уверены, что получат электроэнергию и газ, в которых они нуждаются»,— заверили в ведомстве.



Bloomberg отмечает, что при более позитивном развитии событий Лондон попытается справиться с дефицитом газа, перенаправив его потоки, даже если придется отменить коммерческие соглашения. Также британские власти намерены ограничить подачу электроэнергии на газотурбинные электростанции, что может привести к плановым отключениям электроэнергии на промышленных предприятиях и в домохозяйствах.



Дарья Эрозбек

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