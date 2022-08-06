О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 10 августа 2022 года, среда , 08:53:52 мск
Нефть, Brent: $97.37 +0,61
Валюта:    60.38 +0,06    61.55 +0,39
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

В Великобритании могут на четыре дня отключить газ в январе на фоне сокращения поставок из РФ

Энергобезопасность
«Нефть России», 10.08.22, Москва, 08:11    Великобритания готовит экстренные меры на случай, если страна столкнется с критическим дефицитом газа этой зимой на фоне прекращения транзита из России. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства, сообщает, что в худшем случае власти Соединенного Королевства будут вынуждены отключить газ на четыре дня в январе.
 
Согласно самому неблагоприятному сценарию, Великобритания может столкнуться с нехваткой электроэнергии в размере одной шестой от своего пикового спроса. Тогда, если зима будет холодной, а импорт электроэнергии из Норвегии и Франции будет сокращаться, властям придется принять экстренные меры для экономии газа и отключить его на несколько дней.
 
«Этот сценарий — не то, чего мы ожидаем»,— сказано в заявлении Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства, на которое ссылается агенство. «Домашние хозяйства, предприятия и промышленность могут быть уверены, что получат электроэнергию и газ, в которых они нуждаются»,— заверили в ведомстве.
 
Bloomberg отмечает, что при более позитивном развитии событий Лондон попытается справиться с дефицитом газа, перенаправив его потоки, даже если придется отменить коммерческие соглашения. Также британские власти намерены ограничить подачу электроэнергии на газотурбинные электростанции, что может привести к плановым отключениям электроэнергии на промышленных предприятиях и в домохозяйствах.
 
Дарья ЭрозбекПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570265/

Правительство Японии ушло в отставкуРоссия намерена провести заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС
Просмотров: 46

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

06.08.22
Две страны ЕС отказались поддержать план по снижению потребления газа
02.08.22
Reuters: проблемы с поставками газа могут осложнить работу крематориев в Германии
02.08.22
Боррель допустил нехватку газа в Европе предстоящей зимой
31.07.22
Премьер Саксонии считает, что ФРГ не сможет отказаться от российского газа еще пять лет
31.07.22
Минэк Латвии исключил влияние остановки поставок «Газпрома» на граждан
26.07.22
Польша выступила против инициативы ЕК по сокращению потребления газа
25.07.22
Страны ЕС пытаются смягчить план ЕК о снижении потребления газа на 15%
25.07.22
Глава Еврокомиссии призвала готовиться к полному прекращению поставок газа из России
20.07.22
Путин предупредил Шольца, что запуск "Северного потока 2" не сможет исправить дефицит
19.07.22
МЭА назвало пять мер для сокращения потребления газа в Европе
18.07.22
Bild узнал о риске ЧС в ФРГ в случае прекращения поставок газа из России
12.07.22
Казахстан ввел ограничения на вывоз нефтепродуктов до середины января 2023 года
11.07.22
Министр энергетического перехода Франции призвала готовиться к отключению газа из РФ
11.07.22
Энергоемкие компании Франции переходят на мазут на случай дефицита газа

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

В Великобритании могут на четыре дня отключить газ в январе на фоне сокращения поставок из РФ

«Нефть России», 10.08.22, Москва, 08:11   Великобритания готовит экстренные меры на случай, если страна столкнется с критическим дефицитом газа этой зимой на фоне прекращения транзита из России. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства, сообщает, что в худшем случае власти Соединенного Королевства будут вынуждены отключить газ на четыре дня в январе.
 
Согласно самому неблагоприятному сценарию, Великобритания может столкнуться с нехваткой электроэнергии в размере одной шестой от своего пикового спроса. Тогда, если зима будет холодной, а импорт электроэнергии из Норвегии и Франции будет сокращаться, властям придется принять экстренные меры для экономии газа и отключить его на несколько дней.
 
«Этот сценарий — не то, чего мы ожидаем»,— сказано в заявлении Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства, на которое ссылается агенство. «Домашние хозяйства, предприятия и промышленность могут быть уверены, что получат электроэнергию и газ, в которых они нуждаются»,— заверили в ведомстве.
 
Bloomberg отмечает, что при более позитивном развитии событий Лондон попытается справиться с дефицитом газа, перенаправив его потоки, даже если придется отменить коммерческие соглашения. Также британские власти намерены ограничить подачу электроэнергии на газотурбинные электростанции, что может привести к плановым отключениям электроэнергии на промышленных предприятиях и в домохозяйствах.
 
Дарья Эрозбек
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →