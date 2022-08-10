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Россия намерена провести заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС

События
«Нефть России», 10.08.22, Москва, 08:12    Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с артиллерийскими обстрелами Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в постпредстве РФ при организации.
 
«Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями»,— рассказал источник (цитата по ТАСС).
 
По данным СМИ, Москва запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика.
 
9 августа МИД РФ призвал ООН содействовать доступу специалистов МАГАТЭ на атомную электростанцию. Ранее в министерстве сообщили, что организация не согласовала визит специалистов на предприятие.
 
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. Она перешла под контроль российских военных в марте. 5 августа пророссийские власти региона заявили о пожаре на станции. По их словам, украинская армия нанесла по АЭС артиллерийский удар. Генсек ООН назвал такие обстрелы «самоубийственными».
 
Дарья ЭрозбекПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570266/

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Россия намерена провести заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС

«Нефть России», 10.08.22, Москва, 08:12   Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с артиллерийскими обстрелами Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в постпредстве РФ при организации.
 
«Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями»,— рассказал источник (цитата по ТАСС).
 
По данным СМИ, Москва запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика.
 
9 августа МИД РФ призвал ООН содействовать доступу специалистов МАГАТЭ на атомную электростанцию. Ранее в министерстве сообщили, что организация не согласовала визит специалистов на предприятие.
 
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. Она перешла под контроль российских военных в марте. 5 августа пророссийские власти региона заявили о пожаре на станции. По их словам, украинская армия нанесла по АЭС артиллерийский удар. Генсек ООН назвал такие обстрелы «самоубийственными».
 
Дарья Эрозбек
 


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