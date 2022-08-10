Россия намерена провести заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с артиллерийскими обстрелами Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в постпредстве РФ при организации.



«Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями»,— рассказал источник (цитата по ТАСС).



По данным СМИ, Москва запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика.



9 августа МИД РФ призвал ООН содействовать доступу специалистов МАГАТЭ на атомную электростанцию. Ранее в министерстве сообщили, что организация не согласовала визит специалистов на предприятие.



Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. Она перешла под контроль российских военных в марте. 5 августа пророссийские власти региона заявили о пожаре на станции. По их словам, украинская армия нанесла по АЭС артиллерийский удар. Генсек ООН назвал такие обстрелы «самоубийственными».



Дарья Эрозбек

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