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Объявлен новый состав правительства Японии

События
«Нефть России», 10.08.22, Москва, 08:32    Генсекретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно объявил новый состав правительства страны. Как и ожидалось, свои должности сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки и глава МИД Ёсимаса Хаяси. Также не стали менять министра по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагиву, сообщает Kyodo.
 
Министром обороны Японии назначен Ясукадзу Хамада, который уже занимал этот пост в 2008–2009 годы. Министром экономики, торговли и промышленности стал Ясутоси Нисимура. Он же получил должность министра, ответственного за экономические связи с Россией. Оппозиция Японии требовала упразднить этот пост на фоне российской военной операции на Украине, но его решили сохранить.
 
Перестановки в кабинете министров были ожидаемыми: ранее сегодня, 10 августа, предыдущий состав правительства ушел в отставку. Ожидалось, что премьер-министр Фумио Кисида реорганизует кабинет министров в начале сентября, накануне открытия осенней сессии парламента, но он решил ускорить перераспределение должностей. Причинами послужили растущие экономические проблемы и необходимость укрепления энергетической безопасности Японии на фоне ухудшения отношений с Россией.
 
Лаура КефферПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570271/

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Объявлен новый состав правительства Японии

«Нефть России», 10.08.22, Москва, 08:32   Генсекретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно объявил новый состав правительства страны. Как и ожидалось, свои должности сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки и глава МИД Ёсимаса Хаяси. Также не стали менять министра по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагиву, сообщает Kyodo.
 
Министром обороны Японии назначен Ясукадзу Хамада, который уже занимал этот пост в 2008–2009 годы. Министром экономики, торговли и промышленности стал Ясутоси Нисимура. Он же получил должность министра, ответственного за экономические связи с Россией. Оппозиция Японии требовала упразднить этот пост на фоне российской военной операции на Украине, но его решили сохранить.
 
Перестановки в кабинете министров были ожидаемыми: ранее сегодня, 10 августа, предыдущий состав правительства ушел в отставку. Ожидалось, что премьер-министр Фумио Кисида реорганизует кабинет министров в начале сентября, накануне открытия осенней сессии парламента, но он решил ускорить перераспределение должностей. Причинами послужили растущие экономические проблемы и необходимость укрепления энергетической безопасности Японии на фоне ухудшения отношений с Россией.
 
Лаура Кеффер
 


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