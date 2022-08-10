Объявлен новый состав правительства Японии

Генсекретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно объявил новый состав правительства страны. Как и ожидалось, свои должности сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки и глава МИД Ёсимаса Хаяси. Также не стали менять министра по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагиву, сообщает Kyodo.



Министром обороны Японии назначен Ясукадзу Хамада, который уже занимал этот пост в 2008–2009 годы. Министром экономики, торговли и промышленности стал Ясутоси Нисимура. Он же получил должность министра, ответственного за экономические связи с Россией. Оппозиция Японии требовала упразднить этот пост на фоне российской военной операции на Украине, но его решили сохранить.



Перестановки в кабинете министров были ожидаемыми: ранее сегодня, 10 августа, предыдущий состав правительства ушел в отставку. Ожидалось, что премьер-министр Фумио Кисида реорганизует кабинет министров в начале сентября, накануне открытия осенней сессии парламента, но он решил ускорить перераспределение должностей. Причинами послужили растущие экономические проблемы и необходимость укрепления энергетической безопасности Японии на фоне ухудшения отношений с Россией.



Лаура Кеффер

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