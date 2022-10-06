Brent подорожала до $89,27 за баррель

«Нефть России», 04.10.22, Москва, 08:39 Котировки нефти растут во вторник на ожиданиях встречи участников ОПЕК+, на которой может быть принято решение о снижении квоты на добычу нефти. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК+, альянс обсудит возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки.



Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября. С марта 2020 года встречи проводились в формате видеоконференций.



В 8:10 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,41 (0,46%), до $89,27 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $3,72 (4,4%), до $88,86 за баррель.



Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,24 (0,29%), до $83,87 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $4,14 (5,2%), до $83,63 за баррель.



"Мы ожидаем существенного сокращения квоты ОПЕК+ на бумаге, однако в реальности его объем будет гораздо меньше, - сказал Bloomberg Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках ING Groep NV в Сингапуре. - Снижение на 1 млн б/с будет означать реальное уменьшение добычи менее чем на 400 тысяч б/с".



С сентября прошлого года ряд стран ОПЕК+ отстает от намеченного уровня добычи ввиду недостатка инвестиций, из-за военных столкновений и санкций. При этом общая квота ОПЕК+ увеличивалась, что позволяло странам, которые могут нарастить производство, сделать это. В сентябре этого года министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту на октябрь на 100 тысяч б/с.



Цены на нефть упали на 25% в прошедшем квартале на фоне сигналов ослабления мировой экономики в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Федеральную резервную систему (ФРС). Эксперты опасаются глобальной рецессии и, соответственно, снижения спроса на нефть.



