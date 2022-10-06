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Рубль почти не изменился к доллару и юаню на старте торгов

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 04.10.22, Москва, 08:41    Изменения доллара США и юаня на "Московской бирже" на старте торгов во вторник утром незначительны, при этом сделок с евро за первые 10 минут не было, рубль демонстрирует боковую динамику в ожидании новых ключевых сигналов с мировых рынков.
 
По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 58,84 руб./$1 (- 2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,27 рубля выше уровня действующего официального курса.
 
Китайский юань не изменился к этому времени на "Московской бирже" - 8,26 рубля.
 
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник утром демонстрирует боковую динамику на старте торгов в ожидании новых драйверов к более существенным движениям. Уверенный оптимизм на нефтяных рынках заметно убавился. Нефтяные котировки продолжили рост, но менее активными темпами, чем в первый день недели. Основным стимулятором настроений участников рынка остается заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Альянс экспортеров нефти рассматривает возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки, о чем сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса. При этом сохраняются тенденции сокращения спроса на топливо из-за кризисных моментов в мировой экономике.
 
Дополнительная неопределенность создается из-за опасений санкционных ограничений на операции с валютами недружественных стран. В понедельник ЦБ России сообщил, что для более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. В случае прекращения биржевых торгов "недружественными" валютами из-за санкций регулятор будет использовать банковскую отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Опасения связаны с возможными санкциями США против Национального клирингового центра, которые лишили бы "Московскую биржу" возможности торговать долларом.
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 по Москве составила $89,3 за баррель, что на 0,50% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,89 за баррель, что на 0,31% выше итогового значения предыдущей сессии.
 
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на утренних торгах во вторник: японский Nikkei 225 поднялся на 2,79%, южнокорейский Kospi растет на 2,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 3,13%. Гонконгская фондовая биржа и биржи материкового Китая не работают из-за национального праздника. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,86 %.
 
Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом первую торговую сессию четвертого квартала, подъем Dow Jones Industrial Average стал максимальным с февраля, составив 2,7%. Инвесторы ожидают сохранения высокой волатильности рынка акций в последние три месяца текущего года, оценивая глобальные геополитические и экономические риски.
 
Статданные, опубликованные в понедельник, показали снижение индекса деловой активности в производственном секторе США в сентябре до минимального уровня с мая 2020 года. Это было воспринято рынком как сигнал того, что ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) начинает подавлять экономическую активность, отмечают эксперты.
 
Плохие новости воспринимаются трейдерами как хорошие, поскольку говорят в пользу того, что Федрезерву придется остановить цикл повышения ставки раньше, чем ожидается.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570544/

Brent подорожала до $89,27 за баррельРынок акций США подскочил во вторник, демонстрируя лучшее начало квартала с 1938 г.
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Рубль почти не изменился к доллару и юаню на старте торгов

«Нефть России», 04.10.22, Москва, 08:41   Изменения доллара США и юаня на "Московской бирже" на старте торгов во вторник утром незначительны, при этом сделок с евро за первые 10 минут не было, рубль демонстрирует боковую динамику в ожидании новых ключевых сигналов с мировых рынков.
 
По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 58,84 руб./$1 (- 2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,27 рубля выше уровня действующего официального курса.
 
Китайский юань не изменился к этому времени на "Московской бирже" - 8,26 рубля.
 
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник утром демонстрирует боковую динамику на старте торгов в ожидании новых драйверов к более существенным движениям. Уверенный оптимизм на нефтяных рынках заметно убавился. Нефтяные котировки продолжили рост, но менее активными темпами, чем в первый день недели. Основным стимулятором настроений участников рынка остается заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Альянс экспортеров нефти рассматривает возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки, о чем сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса. При этом сохраняются тенденции сокращения спроса на топливо из-за кризисных моментов в мировой экономике.
 
Дополнительная неопределенность создается из-за опасений санкционных ограничений на операции с валютами недружественных стран. В понедельник ЦБ России сообщил, что для более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. В случае прекращения биржевых торгов "недружественными" валютами из-за санкций регулятор будет использовать банковскую отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Опасения связаны с возможными санкциями США против Национального клирингового центра, которые лишили бы "Московскую биржу" возможности торговать долларом.
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 по Москве составила $89,3 за баррель, что на 0,50% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,89 за баррель, что на 0,31% выше итогового значения предыдущей сессии.
 
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на утренних торгах во вторник: японский Nikkei 225 поднялся на 2,79%, южнокорейский Kospi растет на 2,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 3,13%. Гонконгская фондовая биржа и биржи материкового Китая не работают из-за национального праздника. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,86 %.
 
Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом первую торговую сессию четвертого квартала, подъем Dow Jones Industrial Average стал максимальным с февраля, составив 2,7%. Инвесторы ожидают сохранения высокой волатильности рынка акций в последние три месяца текущего года, оценивая глобальные геополитические и экономические риски.
 
Статданные, опубликованные в понедельник, показали снижение индекса деловой активности в производственном секторе США в сентябре до минимального уровня с мая 2020 года. Это было воспринято рынком как сигнал того, что ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) начинает подавлять экономическую активность, отмечают эксперты.
 
Плохие новости воспринимаются трейдерами как хорошие, поскольку говорят в пользу того, что Федрезерву придется остановить цикл повышения ставки раньше, чем ожидается.
 


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