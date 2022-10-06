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Нефть слабо дешевеет перед заседанием ОПЕК+

Цены на нефть
«Нефть России», 05.10.22, Москва, 08:39    Цены на нефть слабо опускаются в среду после существенного подъема по итогам предыдущих двух сессий, рынок ждет заседания ОПЕК+.
 
Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на делегатов предстоящей встречи, что ОПЕК+ может обсудить возможность сокращения квот на добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим уровнем.
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в среду составляет $91,6 за баррель, что на $0,2 (0,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,94 (3,3%), до $91,8 за баррель.
 
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,19 (0,22%), до $86,33 за баррель. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $2,89 (3,5%), до $86,52 за баррель.
 
"Снижение добычи на 2 млн б/с покажет, что ОПЕК+ очень хочет поддержать цены на нефть", - отмечает аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан.
 
Сокращение квоты на 1-1,5 млн баррелей будет "наиболее простым решением" для альянса, поскольку в данный момент он примерно настолько и отстает от намеченного уровня добычи, говорит эксперт.
 
В центре внимания трейдеров в среду также данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 по московскому времени.
 
Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне, показал снижение запасов на 1,77 млн баррелей после подъема на 4,15 млн баррелей неделей ранее.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570547/

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Нефть слабо дешевеет перед заседанием ОПЕК+

«Нефть России», 05.10.22, Москва, 08:39   Цены на нефть слабо опускаются в среду после существенного подъема по итогам предыдущих двух сессий, рынок ждет заседания ОПЕК+.
 
Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на делегатов предстоящей встречи, что ОПЕК+ может обсудить возможность сокращения квот на добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим уровнем.
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в среду составляет $91,6 за баррель, что на $0,2 (0,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,94 (3,3%), до $91,8 за баррель.
 
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,19 (0,22%), до $86,33 за баррель. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $2,89 (3,5%), до $86,52 за баррель.
 
"Снижение добычи на 2 млн б/с покажет, что ОПЕК+ очень хочет поддержать цены на нефть", - отмечает аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан.
 
Сокращение квоты на 1-1,5 млн баррелей будет "наиболее простым решением" для альянса, поскольку в данный момент он примерно настолько и отстает от намеченного уровня добычи, говорит эксперт.
 
В центре внимания трейдеров в среду также данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 по московскому времени.
 
Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне, показал снижение запасов на 1,77 млн баррелей после подъема на 4,15 млн баррелей неделей ранее.
 


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