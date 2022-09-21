Россия предложила Мьянме поставки СПГ и модернизацию нефтепереработки

Дипломат заявил в интервью «РИА Новости», что Россия и Мьянма «развивают взаимодействие в энергетической сфере». «На повестке дня — вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ»,— рассказал господин Ноздрев.
7 сентября Владимир Путин на полях ВЭФ встретился с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. С сентября Мьянма начала покупать российские нефтепродукты. Она также сообщила о намерении импортировать российские удобрения и топливо.
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