Россия предложила Мьянме поставки СПГ и модернизацию нефтепереработки

Россия и Мьянма обсуждают поставки в страну российского СПГ, а также привлечение российских компаний к модернизации ее нефтеперерабатывающего комплекса. Об этом сообщил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.



Дипломат заявил в интервью «РИА Новости», что Россия и Мьянма «развивают взаимодействие в энергетической сфере». «На повестке дня — вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ»,— рассказал господин Ноздрев.



7 сентября Владимир Путин на полях ВЭФ встретился с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. С сентября Мьянма начала покупать российские нефтепродукты. Она также сообщила о намерении импортировать российские удобрения и топливо.



Лаура Кеффер

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