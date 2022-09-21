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Россия предложила Мьянме поставки СПГ и модернизацию нефтепереработки

Сотрудничество
«Нефть России», 05.10.22, Москва, 08:41    Россия и Мьянма обсуждают поставки в страну российского СПГ, а также привлечение российских компаний к модернизации ее нефтеперерабатывающего комплекса. Об этом сообщил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.
 
Дипломат заявил в интервью «РИА Новости», что Россия и Мьянма «развивают взаимодействие в энергетической сфере». «На повестке дня — вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ»,— рассказал господин Ноздрев.
 
7 сентября Владимир Путин на полях ВЭФ встретился с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. С сентября Мьянма начала покупать российские нефтепродукты. Она также сообщила о намерении импортировать российские удобрения и топливо.
 
Лаура КефферПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570548/

Нефть слабо дешевеет перед заседанием ОПЕК+Венгрия добилась отмены потолка цен на трубопроводную нефть из России
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Россия предложила Мьянме поставки СПГ и модернизацию нефтепереработки

«Нефть России», 05.10.22, Москва, 08:41   Россия и Мьянма обсуждают поставки в страну российского СПГ, а также привлечение российских компаний к модернизации ее нефтеперерабатывающего комплекса. Об этом сообщил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.
 
Дипломат заявил в интервью «РИА Новости», что Россия и Мьянма «развивают взаимодействие в энергетической сфере». «На повестке дня — вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ»,— рассказал господин Ноздрев.
 
7 сентября Владимир Путин на полях ВЭФ встретился с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. С сентября Мьянма начала покупать российские нефтепродукты. Она также сообщила о намерении импортировать российские удобрения и топливо.
 
Лаура Кеффер
 


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