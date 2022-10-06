Венгрия добилась отмены потолка цен на трубопроводную нефть из России

«Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти (мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы»,— написал Петер Сийярто в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Господин Сийярто добавил, что санкции не коснутся российской атомной энергетики и компаний, которые работают в этой сфере.
Ранее в Венгрии заявляли, что будут блокировать санкции против российской энергетики. Politico сообщала, что Венгрия выступала против ограничения цен на нефть, против также высказывались Кипр, Мальта и Греция. По информации газеты, Венгрия хотела получить право на реэкспорт российской нефти в другие страны ЕС. Окончательно восьмой пакет санкций должны утвердить 5 октября, сообщала Politico.
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