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Венгрия добилась отмены потолка цен на трубопроводную нефть из России

Цены на нефть
«Нефть России», 05.10.22, Москва, 08:46    Потолок цен на нефть из России не будет касаться сырья, которое поставляется по трубопроводам. Новые санкции против России также не затронут ядерную энергетику. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, это произошло благодаря усилиям Венгрии.
 
«Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти (мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы»,— написал Петер Сийярто в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
 
Господин Сийярто добавил, что санкции не коснутся российской атомной энергетики и компаний, которые работают в этой сфере.
 
Ранее в Венгрии заявляли, что будут блокировать санкции против российской энергетики. Politico сообщала, что Венгрия выступала против ограничения цен на нефть, против также высказывались Кипр, Мальта и Греция. По информации газеты, Венгрия хотела получить право на реэкспорт российской нефти в другие страны ЕС. Окончательно восьмой пакет санкций должны утвердить 5 октября, сообщала Politico.
 
Олеся ПавленкоПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570549/

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Венгрия добилась отмены потолка цен на трубопроводную нефть из России

«Нефть России», 05.10.22, Москва, 08:46   Потолок цен на нефть из России не будет касаться сырья, которое поставляется по трубопроводам. Новые санкции против России также не затронут ядерную энергетику. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, это произошло благодаря усилиям Венгрии.
 
«Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти (мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы»,— написал Петер Сийярто в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
 
Господин Сийярто добавил, что санкции не коснутся российской атомной энергетики и компаний, которые работают в этой сфере.
 
Ранее в Венгрии заявляли, что будут блокировать санкции против российской энергетики. Politico сообщала, что Венгрия выступала против ограничения цен на нефть, против также высказывались Кипр, Мальта и Греция. По информации газеты, Венгрия хотела получить право на реэкспорт российской нефти в другие страны ЕС. Окончательно восьмой пакет санкций должны утвердить 5 октября, сообщала Politico.
 
Олеся Павленко
 


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