CNN сообщил о попытках США отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи

Администрация президента США Джо Байдена перед предстоящим заседанием ОПЕК+ пытается отговорить ближневосточных союзников от резкого сокращения добычи нефти, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.



"В течение последних нескольких дней высокопоставленные чиновники администрации президента Джо Байдена в области энергетики, экономики и внешней политики были привлечены для лоббирования своих иностранных коллег в странах-союзниках на Ближнем Востоке, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы они проголосовали против сокращения добычи нефти", - сообщает телеканал.



Как ожидается на заседании ОПЕК+, которое состоится в среду, члены организации объявят о сокращении добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки. Это решение может привести к резкому скачку цен на нефть, а, следовательно, и росту цен на бензин в США всего за пять недель до промежуточных выборов в Конгресс.



Телеканал, которому удалось ознакомиться с записями Белого дома по ситуации, отмечает, что перспектива сокращения производства описывается как "полная катастрофа" и "враждебный акт".



"Важно, чтобы все осознавали, насколько высоки ставки", - заявил один из собеседников телеканала.



Еще один чиновник сообщил, что Белый дом "испытывает панику".



Министры стран ОПЕК+ впервые с марта 2020 года, когда пандемия коронавируса разлучила страны и континенты, соберутся в очном формате. На повестке - возможность снижения квот на добычу нефти в ноябре на 1-2 млн баррелей в сутки.

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