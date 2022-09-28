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CNN сообщил о попытках США отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи

Политика
«Нефть России», 05.10.22, Москва, 08:48    Администрация президента США Джо Байдена перед предстоящим заседанием ОПЕК+ пытается отговорить ближневосточных союзников от резкого сокращения добычи нефти, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
 
"В течение последних нескольких дней высокопоставленные чиновники администрации президента Джо Байдена в области энергетики, экономики и внешней политики были привлечены для лоббирования своих иностранных коллег в странах-союзниках на Ближнем Востоке, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы они проголосовали против сокращения добычи нефти", - сообщает телеканал.
 
Как ожидается на заседании ОПЕК+, которое состоится в среду, члены организации объявят о сокращении добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки. Это решение может привести к резкому скачку цен на нефть, а, следовательно, и росту цен на бензин в США всего за пять недель до промежуточных выборов в Конгресс.
 
Телеканал, которому удалось ознакомиться с записями Белого дома по ситуации, отмечает, что перспектива сокращения производства описывается как "полная катастрофа" и "враждебный акт".
 
"Важно, чтобы все осознавали, насколько высоки ставки", - заявил один из собеседников телеканала.
 
Еще один чиновник сообщил, что Белый дом "испытывает панику".
 
Министры стран ОПЕК+ впервые с марта 2020 года, когда пандемия коронавируса разлучила страны и континенты, соберутся в очном формате. На повестке - возможность снижения квот на добычу нефти в ноябре на 1-2 млн баррелей в сутки.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570550/

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CNN сообщил о попытках США отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи

«Нефть России», 05.10.22, Москва, 08:48   Администрация президента США Джо Байдена перед предстоящим заседанием ОПЕК+ пытается отговорить ближневосточных союзников от резкого сокращения добычи нефти, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
 
"В течение последних нескольких дней высокопоставленные чиновники администрации президента Джо Байдена в области энергетики, экономики и внешней политики были привлечены для лоббирования своих иностранных коллег в странах-союзниках на Ближнем Востоке, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы они проголосовали против сокращения добычи нефти", - сообщает телеканал.
 
Как ожидается на заседании ОПЕК+, которое состоится в среду, члены организации объявят о сокращении добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки. Это решение может привести к резкому скачку цен на нефть, а, следовательно, и росту цен на бензин в США всего за пять недель до промежуточных выборов в Конгресс.
 
Телеканал, которому удалось ознакомиться с записями Белого дома по ситуации, отмечает, что перспектива сокращения производства описывается как "полная катастрофа" и "враждебный акт".
 
"Важно, чтобы все осознавали, насколько высоки ставки", - заявил один из собеседников телеканала.
 
Еще один чиновник сообщил, что Белый дом "испытывает панику".
 
Министры стран ОПЕК+ впервые с марта 2020 года, когда пандемия коронавируса разлучила страны и континенты, соберутся в очном формате. На повестке - возможность снижения квот на добычу нефти в ноябре на 1-2 млн баррелей в сутки.
 


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