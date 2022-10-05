Постпреды стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ

"Постпреды стран ЕС сегодня достигли предварительных договоренностей относительно нового пакета санкций против России в связи с ситуацией на Украине, включая введение ограничения цен на российскую нефть", - сообщили изданию семь европейских дипломатов.
По их словам, "ожидается, что итоговая версия документа будет одобрена на уровне постпредов в среду".
Газета отмечает, что "в рамках нынешнего пакета будет согласована правовая основа для введения потолка цен". Решение о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения пока не принято, подчеркивается в статье.
Ряд государств ЕС высказали обеспокоенность по поводу предлагаемых мер, особенно касающихся цен на нефть.
Издание сообщает, что Мальта, Греция и Кипр, флот которых вовлечен в транспортировку российской нефти, обеспокоены тем, как планируемые ограничения отразятся на перевозках. Поэтому в отношении этих стран предусмотрены уступки, пишет издание.
Помимо этого, по информации Politico, "пакет мер также направлен на то, чтобы нанести удар по российской сталелитейной промышленности". Он также включает в себя индивидуальные санкции.
Кроме того, как ожидается, после утверждения нового пакета санкций гражданам стран ЕС будет запрещено входить в состав управляющих органов российских госкомпаний, пишет издание.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570551/