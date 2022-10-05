Постпреды стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ

Постпреды государств - членов Евросоюза во вторник предварительно согласовали новый пакет санкций в отношении России, включая правовую базу для последующего введения потолка цен на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.



"Постпреды стран ЕС сегодня достигли предварительных договоренностей относительно нового пакета санкций против России в связи с ситуацией на Украине, включая введение ограничения цен на российскую нефть", - сообщили изданию семь европейских дипломатов.



По их словам, "ожидается, что итоговая версия документа будет одобрена на уровне постпредов в среду".



Газета отмечает, что "в рамках нынешнего пакета будет согласована правовая основа для введения потолка цен". Решение о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения пока не принято, подчеркивается в статье.



Ряд государств ЕС высказали обеспокоенность по поводу предлагаемых мер, особенно касающихся цен на нефть.



Издание сообщает, что Мальта, Греция и Кипр, флот которых вовлечен в транспортировку российской нефти, обеспокоены тем, как планируемые ограничения отразятся на перевозках. Поэтому в отношении этих стран предусмотрены уступки, пишет издание.



Помимо этого, по информации Politico, "пакет мер также направлен на то, чтобы нанести удар по российской сталелитейной промышленности". Он также включает в себя индивидуальные санкции.



Кроме того, как ожидается, после утверждения нового пакета санкций гражданам стран ЕС будет запрещено входить в состав управляющих органов российских госкомпаний, пишет издание.

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