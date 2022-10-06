О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 9 октября 2022 года, воскресенье , 19:36:10 мск
Нефть, Brent: $97.62 +2,94
Валюта:    61.25 +1    59.98 +1,74
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Фондовый рынок США завершил торги снижением впервые за три дня

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 06.10.22, Москва, 08:35    Американский рынок акций упал в среду впервые за три дня.
 
Основные фондовые индексы демонстрировали рост в ходе сессии, хотя начали и завершили торги снижением. До этого, в понедельник и вторник, они значительно выросли, показав наиболее уверенное с 1938 года начало четвертого квартала, согласно данным Dow Jones Market Data.
 
Между тем в этом году фондовый рынок США упал по итогам трех кварталов подряд, чего не происходило с 2008 года. Значение S&P 500 рухнуло почти на четверть с начала года на беспокойстве инвесторов из-за быстрого повышения процентных ставок Федрезервом и рисков наступления экономической рецессии.
 
Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 208 тысяч по сравнению с августом, согласно данным исследовательского института ADP. Аналитики, опрошенные Dow Jones, оценивали увеличение показателя на 200 тысяч. В августе количество рабочих мест выросло на 185 тысяч, а не на 132 тысячи, как сообщалось ранее.
 
Трейдеры теперь ждут отчета министерства труда США о безработице в сентябре, который будет опубликован в пятницу в 15:30 МСК. Эксперты оценивают уровень безработицы в стране в прошлом месяце в 3,7%, как и в августе, а увеличение числа новых рабочих мест в экономике в целом в 250 тысяч, пишет Trading Economics.
 
Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 4,4% - до $67,4 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за последние пятнадцать месяцев - с мая прошлого года. При этом показатель зафиксировал снижение по итогам пятого месяца подряд.
 
Экспорт в позапрошлом месяце уменьшился на 0,3% - до $258,9 млрд, импорт снизился на 1,1%, до $326,3 млрд.
 
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре уменьшился до 56,7 пункта по сравнению с 56,9 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем предполагали снижение до 56 пунктов, сообщает Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.
 
Котировки акций Emerson Electric Co. выросли на 2%. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что компания ведет переговоры с Blackstone Inc. о продаже ряда активов за $5-10 млрд.
 
Бумаги автопроизводителя Ford Motor Co. прибавили 1,2% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию акциям компании до "выше рынка" с "на уровне рынка".
 
Капитализация Micron Technology Inc. выросла на 1,4%. Компания планирует инвестировать до $100 млрд в течение 20 лет в строительство крупнейшего на территории Соединенных Штатов завода по производству микрочипов.
 
Стоимость Tesla Inc. упала на 3,5% после новости о том, что Илон Маск направил руководству Twitter Inc. письмо с предложением завершить сделку по приобретению компании на ранее обговоренных условиях. Котировки акций Twitter снизились на 1,4% после скачка на 22% сессией ранее.
 
Акции телекоммуникационной Verizon Communications Inc. потеряли в цене 1%. Компания получила контракт на $1,58 млрд от Госдепартамента США на обновление инфраструктуры посольств страны за границей.
 
Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка упало на 0,14% - до 30273,87 пункта.
 
Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 0,2% - до 3783,28 пункта.
 
Индекс Nasdaq Composite потерял 0,25% и составил 11148,64 пункта.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570553/

Экономика vs. политика - ОПЕК+ решила снизить квоты, несмотря на призывы США. ОбобщениеРубль незначительно изменился к доллару и юаню на старте торгов
Просмотров: 509

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

06.10.22
Фондовый рынок США завершил торги снижением впервые за три дня
06.10.22
Рубль незначительно изменился к доллару и юаню на старте торгов
05.10.22
Рынок акций США подскочил во вторник, демонстрируя лучшее начало квартала с 1938 г.
05.10.22
Рубль утром не меняется к доллару и юаню на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках
04.10.22
Рубль почти не изменился к доллару и юаню на старте торгов
03.10.22
Американский фондовый рынок упал по итогам пятницы, месяца и квартала
03.10.22
Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов из-за геополитических рисков
30.09.22
Американский фондовый индекс S&P 500 завершил торги на минимуме с ноября 2020 года
30.09.22
Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов в пятницу
29.09.22
Фондовые индексы США выросли на фоне планов Банка Англии по покупке госбондов
29.09.22
Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов из-за противоречивых внешних сигналов
27.09.22
Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии
27.09.22
Рубль почти не изменился к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых факторов
27.09.22
Биткойн превысил $20 тыс.
26.09.22
Индексы США упали в пятницу, Dow Jones - до минимума с ноября 2020 года

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Фондовый рынок США завершил торги снижением впервые за три дня

«Нефть России», 06.10.22, Москва, 08:35   Американский рынок акций упал в среду впервые за три дня.
 
Основные фондовые индексы демонстрировали рост в ходе сессии, хотя начали и завершили торги снижением. До этого, в понедельник и вторник, они значительно выросли, показав наиболее уверенное с 1938 года начало четвертого квартала, согласно данным Dow Jones Market Data.
 
Между тем в этом году фондовый рынок США упал по итогам трех кварталов подряд, чего не происходило с 2008 года. Значение S&P 500 рухнуло почти на четверть с начала года на беспокойстве инвесторов из-за быстрого повышения процентных ставок Федрезервом и рисков наступления экономической рецессии.
 
Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 208 тысяч по сравнению с августом, согласно данным исследовательского института ADP. Аналитики, опрошенные Dow Jones, оценивали увеличение показателя на 200 тысяч. В августе количество рабочих мест выросло на 185 тысяч, а не на 132 тысячи, как сообщалось ранее.
 
Трейдеры теперь ждут отчета министерства труда США о безработице в сентябре, который будет опубликован в пятницу в 15:30 МСК. Эксперты оценивают уровень безработицы в стране в прошлом месяце в 3,7%, как и в августе, а увеличение числа новых рабочих мест в экономике в целом в 250 тысяч, пишет Trading Economics.
 
Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 4,4% - до $67,4 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за последние пятнадцать месяцев - с мая прошлого года. При этом показатель зафиксировал снижение по итогам пятого месяца подряд.
 
Экспорт в позапрошлом месяце уменьшился на 0,3% - до $258,9 млрд, импорт снизился на 1,1%, до $326,3 млрд.
 
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре уменьшился до 56,7 пункта по сравнению с 56,9 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем предполагали снижение до 56 пунктов, сообщает Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.
 
Котировки акций Emerson Electric Co. выросли на 2%. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что компания ведет переговоры с Blackstone Inc. о продаже ряда активов за $5-10 млрд.
 
Бумаги автопроизводителя Ford Motor Co. прибавили 1,2% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию акциям компании до "выше рынка" с "на уровне рынка".
 
Капитализация Micron Technology Inc. выросла на 1,4%. Компания планирует инвестировать до $100 млрд в течение 20 лет в строительство крупнейшего на территории Соединенных Штатов завода по производству микрочипов.
 
Стоимость Tesla Inc. упала на 3,5% после новости о том, что Илон Маск направил руководству Twitter Inc. письмо с предложением завершить сделку по приобретению компании на ранее обговоренных условиях. Котировки акций Twitter снизились на 1,4% после скачка на 22% сессией ранее.
 
Акции телекоммуникационной Verizon Communications Inc. потеряли в цене 1%. Компания получила контракт на $1,58 млрд от Госдепартамента США на обновление инфраструктуры посольств страны за границей.
 
Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка упало на 0,14% - до 30273,87 пункта.
 
Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 0,2% - до 3783,28 пункта.
 
Индекс Nasdaq Composite потерял 0,25% и составил 11148,64 пункта.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →