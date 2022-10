Фондовый рынок США завершил торги снижением впервые за три дня

Американский рынок акций упал в среду впервые за три дня.



Основные фондовые индексы демонстрировали рост в ходе сессии, хотя начали и завершили торги снижением. До этого, в понедельник и вторник, они значительно выросли, показав наиболее уверенное с 1938 года начало четвертого квартала, согласно данным Dow Jones Market Data.



Между тем в этом году фондовый рынок США упал по итогам трех кварталов подряд, чего не происходило с 2008 года. Значение S&P 500 рухнуло почти на четверть с начала года на беспокойстве инвесторов из-за быстрого повышения процентных ставок Федрезервом и рисков наступления экономической рецессии.



Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 208 тысяч по сравнению с августом, согласно данным исследовательского института ADP. Аналитики, опрошенные Dow Jones, оценивали увеличение показателя на 200 тысяч. В августе количество рабочих мест выросло на 185 тысяч, а не на 132 тысячи, как сообщалось ранее.



Трейдеры теперь ждут отчета министерства труда США о безработице в сентябре, который будет опубликован в пятницу в 15:30 МСК. Эксперты оценивают уровень безработицы в стране в прошлом месяце в 3,7%, как и в августе, а увеличение числа новых рабочих мест в экономике в целом в 250 тысяч, пишет Trading Economics.



Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 4,4% - до $67,4 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за последние пятнадцать месяцев - с мая прошлого года. При этом показатель зафиксировал снижение по итогам пятого месяца подряд.



Экспорт в позапрошлом месяце уменьшился на 0,3% - до $258,9 млрд, импорт снизился на 1,1%, до $326,3 млрд.



Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре уменьшился до 56,7 пункта по сравнению с 56,9 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем предполагали снижение до 56 пунктов, сообщает Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.



Котировки акций Emerson Electric Co. выросли на 2%. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что компания ведет переговоры с Blackstone Inc. о продаже ряда активов за $5-10 млрд.



Бумаги автопроизводителя Ford Motor Co. прибавили 1,2% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию акциям компании до "выше рынка" с "на уровне рынка".



Капитализация Micron Technology Inc. выросла на 1,4%. Компания планирует инвестировать до $100 млрд в течение 20 лет в строительство крупнейшего на территории Соединенных Штатов завода по производству микрочипов.



Стоимость Tesla Inc. упала на 3,5% после новости о том, что Илон Маск направил руководству Twitter Inc. письмо с предложением завершить сделку по приобретению компании на ранее обговоренных условиях. Котировки акций Twitter снизились на 1,4% после скачка на 22% сессией ранее.



Акции телекоммуникационной Verizon Communications Inc. потеряли в цене 1%. Компания получила контракт на $1,58 млрд от Госдепартамента США на обновление инфраструктуры посольств страны за границей.



Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка упало на 0,14% - до 30273,87 пункта.



Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 0,2% - до 3783,28 пункта.



Индекс Nasdaq Composite потерял 0,25% и составил 11148,64 пункта.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570553/