Орбан вновь призвал отменить санкции против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает ошибочной санкционную политику Евросоюза (ЕС). По его мнению, из-за антироссийских санкций Европа «медленно истекает кровью».



Господин Орбан напомнил, что Венгрия «отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго» и еще ряда ограничений. Однако, по его словам, «санкции до небес подняли цены на энергоносители», и их «почти невозможно оплатить».



«Санкции не оправдали возложенных на них надежд... Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!» — сказал он в видеообращении, записанном в ходе неформального саммита ЕС (цитата по «РИА Новости»).



Премьер-министр Венгрии призывал ЕС отменить введенные в отношении России санкции до конца года. Он считает, что Европа должна обсудить это с США. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что санкции против РФ «провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже».



Лаура Кеффер

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