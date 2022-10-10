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Рубль умеренно снизился к доллару и остался стабилен к юаню на старте торгов

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 10.10.22, Москва, 08:24    Доллар США умеренно растет, юань стабилен на "Московской бирже" на старте торгов в понедельник утром, сделок с евро в первые минуты не было, рубль снижается к бивалютной корзине из-за сокращения стоимости нефти, негативной динамики на мировых рынках капитала и эскалации конфликта между Россией и Украиной.
 
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,11-61,39 руб./$1, по итогам третьей минуты торгов курс американской валюты составил 61,38 руб./$1 (+38 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 13 копеек выше уровня действующего официального курса.
 
Китайский юань подрос на "Московской бирже" по данным на 7:03 мск всего на 6 копеек - до 8,56 рублей.
 
Первые сделки с евро прошли на девятой минуте торгов. Евро вырос относительно предыдущего закрытия на 20 копеек - до 60,1 руб./EUR1.
 
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", умеренное ослабление рубля объясняется снижением нефтяных котировок, отрицательной динамикой на мировых рынках капитала, а также возросшими геополитическими рисками.
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $97,02 за баррель, что на 0,92% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $91,81 за баррель, что на 0,9% ниже итогового значения предыдущей сессии.
 
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник также снижаются: японский Nikkei 225 опускается на 0,71%, гонконгский Hang Seng - на 2,61 %, южнокорейский Kospi - на 0,22%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,37%, китайский CSI 300 - на 0,9%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,47%.
 
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу резким снижением после публикации данных о состоянии рынка труда США за сентябрь. Ситуация на рынке труда является одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.
 
Также усилилась напряженность вокруг конфликта России и Украины после ЧП на Крымском мосту, где утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Терроризм".
 
По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.
 
Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570558/

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Рубль умеренно снизился к доллару и остался стабилен к юаню на старте торгов

«Нефть России», 10.10.22, Москва, 08:24   Доллар США умеренно растет, юань стабилен на "Московской бирже" на старте торгов в понедельник утром, сделок с евро в первые минуты не было, рубль снижается к бивалютной корзине из-за сокращения стоимости нефти, негативной динамики на мировых рынках капитала и эскалации конфликта между Россией и Украиной.
 
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,11-61,39 руб./$1, по итогам третьей минуты торгов курс американской валюты составил 61,38 руб./$1 (+38 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 13 копеек выше уровня действующего официального курса.
 
Китайский юань подрос на "Московской бирже" по данным на 7:03 мск всего на 6 копеек - до 8,56 рублей.
 
Первые сделки с евро прошли на девятой минуте торгов. Евро вырос относительно предыдущего закрытия на 20 копеек - до 60,1 руб./EUR1.
 
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", умеренное ослабление рубля объясняется снижением нефтяных котировок, отрицательной динамикой на мировых рынках капитала, а также возросшими геополитическими рисками.
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $97,02 за баррель, что на 0,92% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $91,81 за баррель, что на 0,9% ниже итогового значения предыдущей сессии.
 
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник также снижаются: японский Nikkei 225 опускается на 0,71%, гонконгский Hang Seng - на 2,61 %, южнокорейский Kospi - на 0,22%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,37%, китайский CSI 300 - на 0,9%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,47%.
 
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу резким снижением после публикации данных о состоянии рынка труда США за сентябрь. Ситуация на рынке труда является одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.
 
Также усилилась напряженность вокруг конфликта России и Украины после ЧП на Крымском мосту, где утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Терроризм".
 
По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.
 
Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой.
 


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