О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 10 октября 2022 года, понедельник , 17:33:49 мск
Нефть, Brent: $97.62 0
Валюта:    61.25 0    59.98 0
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Европу зимой ждут трудности из-за ограничения поставок российского газа

Энергобезопасность
«Нефть России», 10.10.22, Москва, 08:28    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о последствиях ограничения Евросоюзом (ЕС) поставок российского газа. По словам господина Эрдогана, зимой страны Европы «ожидают значительные трудности».
 
«Сейчас вся в Европа задается вопросом: "Как пройдет эта зима?"» — сказал президент Турции на встрече с членами турецкого молодежного фонда в Стамбуле (цитата по «РИА Новости»). Он заверил, что у Турции не будет проблем с энергоресурсами.
 
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предлагала ввести потолок цен на российский газ. На прошлой неделе страны ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций, но ограничения по газу в него не вошли. Люксембург считает, что введение потолка цен на газ может оставить ЕС без энергии. Минэнерго РФ предупреждало, что исключает продажу нефти или газа по ограниченной цене.
 
Лаура КефферПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570560/

Американские законодатели предложили приостановить продажи оружия Саудовской АравииПутин поручил проработать газификацию Камчатки за счет проекта «Сахалин-2»
Просмотров: 116

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

10.10.22
Путин поручил проработать газификацию Камчатки за счет проекта «Сахалин-2»
16.09.22
Глава Eni: Италия переживет без российского газа, если зима будет теплой
06.09.22
Россия адаптировалась к санкциям, новая энергостратегия будет готова к середине 2023 года
26.08.22
Власти Испании согласовали план по экономии газа
14.08.22
Германский регулятор заявил, что страна должна сократить потребление газа на 20%
10.08.22
В Великобритании могут на четыре дня отключить газ в январе на фоне сокращения поставок из РФ
06.08.22
Две страны ЕС отказались поддержать план по снижению потребления газа
02.08.22
Reuters: проблемы с поставками газа могут осложнить работу крематориев в Германии
02.08.22
Боррель допустил нехватку газа в Европе предстоящей зимой
31.07.22
Премьер Саксонии считает, что ФРГ не сможет отказаться от российского газа еще пять лет
31.07.22
Минэк Латвии исключил влияние остановки поставок «Газпрома» на граждан
26.07.22
Польша выступила против инициативы ЕК по сокращению потребления газа
25.07.22
Страны ЕС пытаются смягчить план ЕК о снижении потребления газа на 15%
25.07.22
Глава Еврокомиссии призвала готовиться к полному прекращению поставок газа из России

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,02 сек.

Европу зимой ждут трудности из-за ограничения поставок российского газа

«Нефть России», 10.10.22, Москва, 08:28   Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о последствиях ограничения Евросоюзом (ЕС) поставок российского газа. По словам господина Эрдогана, зимой страны Европы «ожидают значительные трудности».
 
«Сейчас вся в Европа задается вопросом: "Как пройдет эта зима?"» — сказал президент Турции на встрече с членами турецкого молодежного фонда в Стамбуле (цитата по «РИА Новости»). Он заверил, что у Турции не будет проблем с энергоресурсами.
 
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предлагала ввести потолок цен на российский газ. На прошлой неделе страны ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций, но ограничения по газу в него не вошли. Люксембург считает, что введение потолка цен на газ может оставить ЕС без энергии. Минэнерго РФ предупреждало, что исключает продажу нефти или газа по ограниченной цене.
 
Лаура Кеффер
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →