Европу зимой ждут трудности из-за ограничения поставок российского газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о последствиях ограничения Евросоюзом (ЕС) поставок российского газа. По словам господина Эрдогана, зимой страны Европы «ожидают значительные трудности».



«Сейчас вся в Европа задается вопросом: "Как пройдет эта зима?"» — сказал президент Турции на встрече с членами турецкого молодежного фонда в Стамбуле (цитата по «РИА Новости»). Он заверил, что у Турции не будет проблем с энергоресурсами.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предлагала ввести потолок цен на российский газ. На прошлой неделе страны ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций, но ограничения по газу в него не вошли. Люксембург считает, что введение потолка цен на газ может оставить ЕС без энергии. Минэнерго РФ предупреждало, что исключает продажу нефти или газа по ограниченной цене.



Лаура Кеффер

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