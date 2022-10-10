Путин поручил проработать газификацию Камчатки за счет проекта «Сахалин-2»

Президент Владимир Путин поручил разработать и выполнить план газификации Камчатского края до 2025 года. Он должен предусматривать возможность поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2».



«Дорожную карту» должны разработать федеральное правительство, региональные власти Камчатки, «Газпром» и НОВАТЭК. План должен предусматривать строительство комплекса приема сжиженного природного газа в бухте Раковая Авачинской губы. За счет федерального бюджета до 2024 года необходимо возвести береговую инфраструктуру. НОВАТЭК должен обеспечить строительство морской части комплекса, включая плавучую регазификационную установку и суда газовозы-челноки.



Также власти должны проработать ресурсную базу для производства СПГ и его поставок на Камчатку по цене, «которая не превышает цену, регулируемую ФАС России в рамках Единой системы газоснабжения».



Проект «Сахалин-2» реализуется с 1994 года на основе соглашения о разделе продукции. Помимо «Газпрома» его акционерами являлись Shell, а также японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). После начала военной операции на Украине Shell заявила, что намерена выйти из проекта. В июне по указу Владимира Путина оператора «Сахалин-2» перевели в российскую юрисдикцию: вместо Sakhalin Energy им стала созданная в России структура «Сахалинская энергия». НОВАТЭК сообщал, что изучит возможность приобретения доли Shell, но решение будет принято после аудита.



Леонид Уварчев

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