Индексы США упали четвертые торги подряд, Nasdaq - до минимума за два года

Американские фондовые индексы в понедельник снизились по итогам четвертой сессии подряд.



При этом значение Nasdaq Composite опустилось до минимума более чем за два года - с 28 июня 2020 года, согласно данным Dow Jones Market Data.



Опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. В том числе рынок продолжал реагировать на данные о состоянии рынка труда США, опубликованные в пятницу.



В сентябре количество рабочих мест в экономике увеличилось на 263 тыс. - это минимальный прирост с апреля 2021 года. Однако эксперты в среднем ожидали роста на 250-255 тыс.



"Реакция на пятничный отчет о занятости в США была характерна для "медвежьего" рынка. Американские индексы резко развернулись вниз из-за отсутствия плохих экономических новостей, необходимых для того, чтобы поколебать "ястребиную" решимость ФРС", - заявил аналитик Peel Hunt Ян Уильямс.



На этой неделе будут опубликованы данные об инфляции в США. Эта информация, которая будет обнародована в четверг, может стать очень важной для понимания дальнейших шагов ФРС, отмечают эксперты. Сейчас трейдеры делают ставку на то, что центральный банк повысит ставки еще на 0,75 процентного пункта по итогам ноябрьского заседания, согласно данным CME FedWatch.



Кроме того, эксперты полагают, что предстоящий сезон корпоративной отчетности, который войдет в активную фазу в пятницу, вряд ли вызовет положительную реакцию со стороны фондового рынка США.



Прибыли американских компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в среднем выросли на 2,4% в третьем квартале, прогнозируют опрошенные FactSet аналитики. Для сравнения: еще в начале июля ожидалось повышение на 9,8%. Это самые слабые результаты со времен третьего квартала 2020 года, на который пришелся пик пандемии COVID-19.



Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон в понедельник заявил CNBC, что S&P 500 может упасть еще на 20% с нынешнего уровня. С начала текущего года индекс уже потерял более 24%.



Котировки акций производителя электромобилей Rivian Automotive упали в понедельник на 7,3% на новости, что он отзывает почти все выпущенные машины для устранения дефекта в рулевом управлении.



Цена бумаг Five9 Inc., предоставляющей "облачные" услуги, рухнула на 25,6%. Компания сообщила о том, что главный исполнительный директор Роуэн Троллоп подал в отставку. На его место будет назначен председатель совета директоров Майк Беркланд, который уже занимал пост CEO Five9 в 2008 году.



PPG Industries, один из крупнейших мировых производитель красок и покрытий, ухудшил прогноз скорректированной прибыли на третий квартал. Акции компании подешевели на 3,2%.



Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 93,91 пункта (0,32%) - до 29202,88 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Salesforce Inc., подешевевшие на 3,1%, Microsoft Corp. и Walt Disney Co. - на 2,1%, Intel Corp. - на 2%.



Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 27,27 пункта (0,75%), составив 3612,39 пункта.



Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии снизился на 110,3 пункта (1,04%), завершив день на отметке 10542,1 пункта.

