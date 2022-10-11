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Рубль слегка снижается к доллару и стабилен к юаню на старте торгов

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 11.10.22, Москва, 08:30    Доллар США едва заметно растет, юань стабилен на "Московской бирже" на старте торгов во вторник утром, сделок с евро в первые минуты не было, рубль продолжает снижаться к бивалютной корзине из-за геополитических рисков, снижения стоимости нефти, а также отрицательной динамики на мировых рынках капитала.
 
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,94-63 руб./$1, по итогам четвертой минуты торгов курс американской валюты составил 63 руб./$1 (+31 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 69 коп. выше уровня действующего официального курса.
 
Китайский юань на "Московской бирже" по данным на 7:04 по московскому времени не изменился относительно уровня предыдущего закрытия, он стоил 8,56 рубля.
 
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", динамика нацвалюты относительно доллара обусловлена усилением напряженности вокруг украино-российского конфликта, а также продолжением снижения нефтяных котировок и негатива на мировых рынках капитала. Рубль заметно ослаб относительно основных валют в понедельник, продолжив негативную динамику во вторник утром.
 
Геополитические риски обострились из-за подрыва части Крымского моста в субботу, 8 октября. Следственный комитет России возбудил по этому поводу уголовное дело по статье "Терроризм". В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины. В понедельник Путин предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткие и соответствовать уровню угроз РФ.
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $95,98 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $90,8 за баррель, что на 0,36% ниже итогового значения предыдущей сессии.
 
Американские фондовые индексы в понедельник снизились по итогам четвертой сессии подряд. При этом значение Nasdaq Composite опустилось до минимума более чем за два года - с 28 июня 2020 года, согласно данным Dow Jones Market Data.
 
Опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. В том числе рынок продолжал реагировать на данные о состоянии рынка труда США, опубликованные в пятницу. В сентябре количество рабочих мест в экономике увеличилось на 263 тыс. - это минимальный прирост с апреля 2021 года. Однако эксперты в среднем ожидали роста на 250-255 тыс.
 
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник в основном снижаются: японский Nikkei 225 опускается на 2,36%, гонконгский Hang Seng - на 1,39%, южнокорейский Kospi - на 2,27%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,05%; растет лишь китайский CSI 300 - на 0,49%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,52%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570564/

Индексы США упали четвертые торги подряд, Nasdaq - до минимума за два годаГлава Минфина Франции призвал не допустить «экономического доминирования США» над Европой
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Рубль слегка снижается к доллару и стабилен к юаню на старте торгов

«Нефть России», 11.10.22, Москва, 08:30   Доллар США едва заметно растет, юань стабилен на "Московской бирже" на старте торгов во вторник утром, сделок с евро в первые минуты не было, рубль продолжает снижаться к бивалютной корзине из-за геополитических рисков, снижения стоимости нефти, а также отрицательной динамики на мировых рынках капитала.
 
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,94-63 руб./$1, по итогам четвертой минуты торгов курс американской валюты составил 63 руб./$1 (+31 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 69 коп. выше уровня действующего официального курса.
 
Китайский юань на "Московской бирже" по данным на 7:04 по московскому времени не изменился относительно уровня предыдущего закрытия, он стоил 8,56 рубля.
 
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", динамика нацвалюты относительно доллара обусловлена усилением напряженности вокруг украино-российского конфликта, а также продолжением снижения нефтяных котировок и негатива на мировых рынках капитала. Рубль заметно ослаб относительно основных валют в понедельник, продолжив негативную динамику во вторник утром.
 
Геополитические риски обострились из-за подрыва части Крымского моста в субботу, 8 октября. Следственный комитет России возбудил по этому поводу уголовное дело по статье "Терроризм". В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины. В понедельник Путин предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткие и соответствовать уровню угроз РФ.
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $95,98 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $90,8 за баррель, что на 0,36% ниже итогового значения предыдущей сессии.
 
Американские фондовые индексы в понедельник снизились по итогам четвертой сессии подряд. При этом значение Nasdaq Composite опустилось до минимума более чем за два года - с 28 июня 2020 года, согласно данным Dow Jones Market Data.
 
Опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. В том числе рынок продолжал реагировать на данные о состоянии рынка труда США, опубликованные в пятницу. В сентябре количество рабочих мест в экономике увеличилось на 263 тыс. - это минимальный прирост с апреля 2021 года. Однако эксперты в среднем ожидали роста на 250-255 тыс.
 
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник в основном снижаются: японский Nikkei 225 опускается на 2,36%, гонконгский Hang Seng - на 1,39%, южнокорейский Kospi - на 2,27%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,05%; растет лишь китайский CSI 300 - на 0,49%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,52%.
 


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