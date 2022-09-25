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Глава Минфина Франции призвал не допустить «экономического доминирования США» над Европой

Экономика
«Нефть России», 11.10.22, Москва, 08:33    Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр считает, что Европе нельзя допустить экономического доминирования США. Он назвал неприемлемым то, что Вашингтон продает сжиженный природный газ Евросоюзу в четыре раза дороже, чем своим промышленникам.
 
«Мы не должны допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому доминированию и ослаблению Европы»,— сказал господин Ле Мэр в Национальном собрании (цитата по Politico). Он призвал к более «сбалансированным экономическим отношениям в энергетическом вопросе».
 
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне, 10 октября, заявил, что европейскую экономику ждет реструктуризация, поскольку она во многом зависела от дешевых энергоресурсов из России. Он указал на затрудненный доступ и на важный для Евросоюза китайский рынок.
 
Российские поставки газа в ЕС (до остановки прокачки по «Северному потоку» в начале сентября) с начала года сократились в годовом выражении на 45% (до 45 млрд кубометров), в третьем квартале уровень импорта составил менее 10 млрд кубометров (сокращение на 70% год к году). Основным же источником замещения выпадающих поставок стал импорт СПГ, возросший на 65%, до 110 млрд кубометров.
 
Леонид УварчевПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570565/

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Глава Минфина Франции призвал не допустить «экономического доминирования США» над Европой

«Нефть России», 11.10.22, Москва, 08:33   Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр считает, что Европе нельзя допустить экономического доминирования США. Он назвал неприемлемым то, что Вашингтон продает сжиженный природный газ Евросоюзу в четыре раза дороже, чем своим промышленникам.
 
«Мы не должны допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому доминированию и ослаблению Европы»,— сказал господин Ле Мэр в Национальном собрании (цитата по Politico). Он призвал к более «сбалансированным экономическим отношениям в энергетическом вопросе».
 
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне, 10 октября, заявил, что европейскую экономику ждет реструктуризация, поскольку она во многом зависела от дешевых энергоресурсов из России. Он указал на затрудненный доступ и на важный для Евросоюза китайский рынок.
 
Российские поставки газа в ЕС (до остановки прокачки по «Северному потоку» в начале сентября) с начала года сократились в годовом выражении на 45% (до 45 млрд кубометров), в третьем квартале уровень импорта составил менее 10 млрд кубометров (сокращение на 70% год к году). Основным же источником замещения выпадающих поставок стал импорт СПГ, возросший на 65%, до 110 млрд кубометров.
 
Леонид Уварчев
 


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