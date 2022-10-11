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Путин встретится с главой МАГАТЭ в Санкт-Петербурге

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«Нефть России», 11.10.22, Москва, 08:35    Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
 
"Будет в России находиться гендиректор МАГАТЭ Гросси, и завтра планируется, что он будет у президента Путина", - сказал журналистам накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что Гросси в рамках визита в Россию рассчитывает провести переговоры по ситуации на Запорожской АЭС и созданию зоны безопасности вокруг нее.
 
"Возобновление прямых обстрелов единственного внешнего источника энергии ЗАЭС - крайне безответственный шаг. Нужно защитить ЗАЭС. Вскоре я посещу Россию, а потом - снова Украину, чтобы согласовать зону безопасности. Это неотложная задача", - написал сам Гросси в своём твиттере в минувшую субботу.
 
На прошлой неделе на Запорожской АЭС прошла первая ротация персонала миссии агентства, который находился на станции с 1 сентября.
 
"Гендиректор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая смена персонала миссии поддержки и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС на Украине завершена, и теперь новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности находится на станции", - говорилось в сообщении, опубликованном ранее в твиттере МАГАТЭ.
 
Также на прошлой неделе Гросси посетил Киев для консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
 
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570566/

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Путин встретится с главой МАГАТЭ в Санкт-Петербурге

«Нефть России», 11.10.22, Москва, 08:35   Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
 
"Будет в России находиться гендиректор МАГАТЭ Гросси, и завтра планируется, что он будет у президента Путина", - сказал журналистам накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что Гросси в рамках визита в Россию рассчитывает провести переговоры по ситуации на Запорожской АЭС и созданию зоны безопасности вокруг нее.
 
"Возобновление прямых обстрелов единственного внешнего источника энергии ЗАЭС - крайне безответственный шаг. Нужно защитить ЗАЭС. Вскоре я посещу Россию, а потом - снова Украину, чтобы согласовать зону безопасности. Это неотложная задача", - написал сам Гросси в своём твиттере в минувшую субботу.
 
На прошлой неделе на Запорожской АЭС прошла первая ротация персонала миссии агентства, который находился на станции с 1 сентября.
 
"Гендиректор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая смена персонала миссии поддержки и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС на Украине завершена, и теперь новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности находится на станции", - говорилось в сообщении, опубликованном ранее в твиттере МАГАТЭ.
 
Также на прошлой неделе Гросси посетил Киев для консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
 
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.
 


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