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ЛУКОЙЛ оставляют без «Надежды». Правительство отказало компании в участке на Балтике

ЛУКОЙЛ
«Нефть России», 11.10.22, Москва, 08:48    Как стало известно “Ъ”, ЛУКОЙЛ, в течение шести лет добивавшийся получения лицензии на участок «Надежда», не получит ее. По данным “Ъ”, такое решение приняло правительство, причины пока неизвестны. С самого начала компания сталкивалась с трудностями при попытке получить лицензию на «Надежду». Так, власти затягивали процесс в связи с вопросами экологии, хотя ЛУКОЙЛ — единственная российская нефтекомпания в регионе — давно разрабатывает балтийские активы, и особых нареканий к нему не было.
 
Правительство отказало ЛУКОЙЛу в предоставлении лицензии на освоение участка «Надежда» в Балтийском море, рассказали источники “Ъ” в нефтяной отрасли. Причины такого решения они не уточняют. В Минприроды рекомендовали “Ъ” обратиться в правительство. В секретариате вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует недропользование, а также в ЛУКОЙЛе отказались от комментариев.
 
ЛУКОЙЛ является единственным недропользователем на российском шельфе Балтики и ведет добычу нефти с 2004 года. Структура компании «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» осваивает месторождения Кравцовское (D6), D33 и D41 и в 2021 году добыла около 430 тыс. тонн нефти. Сам ЛУКОЙЛ крайне заинтересован в пополнении ресурсной базы по мере истощения его основных месторождений в России, которые находятся в Западной Сибири. Более того, нефтекомпания давно проявляет интерес к шельфовым участкам, но практически все перспективные лицензии в арктических морях были поделены между «Роснефтью» и структурами «Газпрома».
 
ЛУКОЙЛ добивался получения лицензии на «Надежду» с 2016 года, сначала предлагая разыграть ее на аукционе.
 
Других претендентов на «Надежду» не было, однако торги так и не были проведены. «Надежда» располагается в пределах 12 миль от берега, в так называемом территориальном море. Формально данный участок не относится к континентальному шельфу, доступ к которому имеют только госкомпании, однако четкой практики распределения участков в территориальном море не было. В 2020 году правила предоставления таких участков, не являющихся шельфовыми, для геологического изучения все же были утверждены правительством. В результате ЛУКОЙЛ мог получить на него лицензию без проведения аукциона.
 
В 2021 году Минприроды направило проект заявки ЛУКОЙЛа на «Надежду» в правительство, которое должно было выдать лицензию. Такая заявка по закону одобряется ФСБ, Минобороны, Минэнерго и Минприроды, в том числе последнее дает заключение на предмет наличия особо охраняемых природных территорий в границах участка. Уже после отправки заявки в правительство у ЛУКОЙЛа возникли новые трудности: по данным “Ъ”, компании пришлось доказывать, что разведка участка не несет опасности нацпарку «Куршская коса». Минприроды даже подготовило приказ об установлении границ охранной зоны нацпарка «Куршская коса» «по границе с акваторией Балтийского моря», тем самым «Надежда» не попала в границы охранной зоны.
 
В связи с этим решение правительства не выдавать лицензию выглядит неожиданным.
 
ЛУКОЙЛ является единственной российской компанией, ведущей добычу нефти на Балтийском море, причем с соблюдением высоких стандартов обеспечения экологической безопасности, напоминает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Месторождения Калининградской области и прилегающей акватории Балтийского моря, хотя и обладают высококачественной нефтью, невелики по размерам, что требует оперативного ввода в разработку новых объектов, тем более что технологии отшлифованы годами, отмечает он.
 
Эксперт отмечает, что эмбарго ЕС может повлиять на экспорт нефти с Балтики, однако можно вернуться к обсуждению возможности строительства мини-НПЗ в Калининграде для частичного снабжения изолированного эксклава и обеспечения его энергетической безопасности. В этом случае необходимо долгосрочное обеспечение завода сырьем, что под силу только ЛУКОЙЛу.
 
Дмитрий КозловПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570567/

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ЛУКОЙЛ оставляют без «Надежды». Правительство отказало компании в участке на Балтике

«Нефть России», 11.10.22, Москва, 08:48   Как стало известно “Ъ”, ЛУКОЙЛ, в течение шести лет добивавшийся получения лицензии на участок «Надежда», не получит ее. По данным “Ъ”, такое решение приняло правительство, причины пока неизвестны. С самого начала компания сталкивалась с трудностями при попытке получить лицензию на «Надежду». Так, власти затягивали процесс в связи с вопросами экологии, хотя ЛУКОЙЛ — единственная российская нефтекомпания в регионе — давно разрабатывает балтийские активы, и особых нареканий к нему не было.
 
Правительство отказало ЛУКОЙЛу в предоставлении лицензии на освоение участка «Надежда» в Балтийском море, рассказали источники “Ъ” в нефтяной отрасли. Причины такого решения они не уточняют. В Минприроды рекомендовали “Ъ” обратиться в правительство. В секретариате вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует недропользование, а также в ЛУКОЙЛе отказались от комментариев.
 
ЛУКОЙЛ является единственным недропользователем на российском шельфе Балтики и ведет добычу нефти с 2004 года. Структура компании «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» осваивает месторождения Кравцовское (D6), D33 и D41 и в 2021 году добыла около 430 тыс. тонн нефти. Сам ЛУКОЙЛ крайне заинтересован в пополнении ресурсной базы по мере истощения его основных месторождений в России, которые находятся в Западной Сибири. Более того, нефтекомпания давно проявляет интерес к шельфовым участкам, но практически все перспективные лицензии в арктических морях были поделены между «Роснефтью» и структурами «Газпрома».
 
ЛУКОЙЛ добивался получения лицензии на «Надежду» с 2016 года, сначала предлагая разыграть ее на аукционе.
 
Других претендентов на «Надежду» не было, однако торги так и не были проведены. «Надежда» располагается в пределах 12 миль от берега, в так называемом территориальном море. Формально данный участок не относится к континентальному шельфу, доступ к которому имеют только госкомпании, однако четкой практики распределения участков в территориальном море не было. В 2020 году правила предоставления таких участков, не являющихся шельфовыми, для геологического изучения все же были утверждены правительством. В результате ЛУКОЙЛ мог получить на него лицензию без проведения аукциона.
 
В 2021 году Минприроды направило проект заявки ЛУКОЙЛа на «Надежду» в правительство, которое должно было выдать лицензию. Такая заявка по закону одобряется ФСБ, Минобороны, Минэнерго и Минприроды, в том числе последнее дает заключение на предмет наличия особо охраняемых природных территорий в границах участка. Уже после отправки заявки в правительство у ЛУКОЙЛа возникли новые трудности: по данным “Ъ”, компании пришлось доказывать, что разведка участка не несет опасности нацпарку «Куршская коса». Минприроды даже подготовило приказ об установлении границ охранной зоны нацпарка «Куршская коса» «по границе с акваторией Балтийского моря», тем самым «Надежда» не попала в границы охранной зоны.
 
В связи с этим решение правительства не выдавать лицензию выглядит неожиданным.
 
ЛУКОЙЛ является единственной российской компанией, ведущей добычу нефти на Балтийском море, причем с соблюдением высоких стандартов обеспечения экологической безопасности, напоминает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Месторождения Калининградской области и прилегающей акватории Балтийского моря, хотя и обладают высококачественной нефтью, невелики по размерам, что требует оперативного ввода в разработку новых объектов, тем более что технологии отшлифованы годами, отмечает он.
 
Эксперт отмечает, что эмбарго ЕС может повлиять на экспорт нефти с Балтики, однако можно вернуться к обсуждению возможности строительства мини-НПЗ в Калининграде для частичного снабжения изолированного эксклава и обеспечения его энергетической безопасности. В этом случае необходимо долгосрочное обеспечение завода сырьем, что под силу только ЛУКОЙЛу.
 
Дмитрий Козлов
 


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