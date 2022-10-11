Brent подешевела до $95,7 за баррель

Котировки нефти продолжают снижаться утром во вторник после падения накануне, вызванного слабыми макроэкономическими данными из Китая.



К 8:24 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,51%), до $95,7 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,73 (1,8%), до $96,19 за баррель.



Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,57 (0,63%), до $90,55 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,51 (1,6%), до $91,13 за баррель.



10 октября стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений.



Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг. Индикатор опустился ниже этой отметки впервые за четыре месяца.



"Деловая активность в китайском секторе услуг сократилась в сентябре впервые за четыре месяца, поскольку призванные сдержать распространение коронавируса меры подорвали и без того низкий спрос", - написала группа энергетических аналитиков StoneX.



По итогам минувшей недели нефть подорожала более чем на 15% после решения ОПЕК+ снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем. Таким образом коалиция пытается добиться баланса на нефтяном рынке, где ожидается постепенное сокращение спроса на фоне замедления роста мировой экономики, отмечают аналитики рейтингового агентства Fitch.



"Несмотря на это, мы ожидаем сохранения повышенной ценовой волатильности в краткосрочной перспективе из-за геополитических факторов, которые могут серьезно повлиять на структуру поставок", - говорится в сообщении Fitch.

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