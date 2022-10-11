О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 11 октября 2022 года, вторник , 14:27:04 мск
Нефть, Brent: $97.44 -0,18
Валюта:    62.31 +1,06    60.8 +0,82
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Brent подешевела до $95,7 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 11.10.22, Москва, 08:53    Котировки нефти продолжают снижаться утром во вторник после падения накануне, вызванного слабыми макроэкономическими данными из Китая.
 
К 8:24 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,51%), до $95,7 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,73 (1,8%), до $96,19 за баррель.
 
Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,57 (0,63%), до $90,55 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,51 (1,6%), до $91,13 за баррель.
 
10 октября стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений.
 
Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг. Индикатор опустился ниже этой отметки впервые за четыре месяца.
 
"Деловая активность в китайском секторе услуг сократилась в сентябре впервые за четыре месяца, поскольку призванные сдержать распространение коронавируса меры подорвали и без того низкий спрос", - написала группа энергетических аналитиков StoneX.
 
По итогам минувшей недели нефть подорожала более чем на 15% после решения ОПЕК+ снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем. Таким образом коалиция пытается добиться баланса на нефтяном рынке, где ожидается постепенное сокращение спроса на фоне замедления роста мировой экономики, отмечают аналитики рейтингового агентства Fitch.
 
"Несмотря на это, мы ожидаем сохранения повышенной ценовой волатильности в краткосрочной перспективе из-за геополитических факторов, которые могут серьезно повлиять на структуру поставок", - говорится в сообщении Fitch.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570569/

Танкеры в тумане войны
Просмотров: 103

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

11.10.22
Brent подешевела до $95,7 за баррель
10.10.22
Цена Brent опустилась до $97,1 за баррель после скачка на прошлой неделе
06.10.22
Brent подорожала до $93,4 за баррель
05.10.22
Нефть слабо дешевеет перед заседанием ОПЕК+
05.10.22
Венгрия добилась отмены потолка цен на трубопроводную нефть из России
04.10.22
Brent подорожала до $89,27 за баррель
03.10.22
Brent подорожала до $87,29 на возможности сокращения добычи ОПЕК+ более чем на 1 млн б/с
30.09.22
Нефть продолжает дешеветь в ходе торгов в пятницу
29.09.22
Нефть Brent подешевела до $88,9 за баррель после скачка цены накануне
28.09.22
Цены на нефть падают после роста накануне
27.09.22
Цена Brent скорректировалась до $84,7 за баррель после падения до минимумов с января
26.09.22
Нефть продолжает дешеветь после падения до январских минимумов
23.09.22
Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе
22.09.22
Brent подорожала до $90,21 за баррель
21.09.22
Brent подорожала до $90,8 за баррель

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Brent подешевела до $95,7 за баррель

«Нефть России», 11.10.22, Москва, 08:53   Котировки нефти продолжают снижаться утром во вторник после падения накануне, вызванного слабыми макроэкономическими данными из Китая.
 
К 8:24 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,51%), до $95,7 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,73 (1,8%), до $96,19 за баррель.
 
Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,57 (0,63%), до $90,55 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,51 (1,6%), до $91,13 за баррель.
 
10 октября стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений.
 
Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг. Индикатор опустился ниже этой отметки впервые за четыре месяца.
 
"Деловая активность в китайском секторе услуг сократилась в сентябре впервые за четыре месяца, поскольку призванные сдержать распространение коронавируса меры подорвали и без того низкий спрос", - написала группа энергетических аналитиков StoneX.
 
По итогам минувшей недели нефть подорожала более чем на 15% после решения ОПЕК+ снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем. Таким образом коалиция пытается добиться баланса на нефтяном рынке, где ожидается постепенное сокращение спроса на фоне замедления роста мировой экономики, отмечают аналитики рейтингового агентства Fitch.
 
"Несмотря на это, мы ожидаем сохранения повышенной ценовой волатильности в краткосрочной перспективе из-за геополитических факторов, которые могут серьезно повлиять на структуру поставок", - говорится в сообщении Fitch.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →