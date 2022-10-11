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Цена на Brent опустилась до $93,83 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 12.10.22, Москва, 08:46    Цены на нефть опускаются третью сессию подряд утром в среду на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения антиковидных ограничений в Китае.
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве составляет $93,83 за баррель, что на $0,46 (0,49%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $1,90, до $94,29 за баррель.
 
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,79 за баррель, что на $0,56 (0,63%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,78, до $89,35 за баррель.
 
Накануне Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% по сравнению с июльскими 2,9%. Прогноз на 2022 год был оставлен без изменения - МВФ по-прежнему ожидает роста глобального ВВП на 3,2%.
 
МВФ также призвал центробанки продолжить борьбу с инфляцией, даже несмотря на опасения рынка, что это может привести к спаду в экономике.
 
Внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на публикацию данных об инфляции в США в четверг. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают, что в сентябре она замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%. В помесячном выражении цены, как ожидается, выросли на 0,2% после подъема на 0,1% месяцем ранее.
 
Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки, пишет издание Barron's.
 
"Китайские власти сигнализируют о том, что не намерены смягчать свою политику по борьбе с коронавирусом, что усугубляет ситуацию в плане спроса", - отмечают аналитики ANZ Research.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570570/

Brent подешевела до $95,7 за баррельNasdaq Composite снизился пятую сессию подряд, завершив торги на минимуме с 2020 года
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Цена на Brent опустилась до $93,83 за баррель

«Нефть России», 12.10.22, Москва, 08:46   Цены на нефть опускаются третью сессию подряд утром в среду на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения антиковидных ограничений в Китае.
 
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве составляет $93,83 за баррель, что на $0,46 (0,49%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $1,90, до $94,29 за баррель.
 
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,79 за баррель, что на $0,56 (0,63%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,78, до $89,35 за баррель.
 
Накануне Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% по сравнению с июльскими 2,9%. Прогноз на 2022 год был оставлен без изменения - МВФ по-прежнему ожидает роста глобального ВВП на 3,2%.
 
МВФ также призвал центробанки продолжить борьбу с инфляцией, даже несмотря на опасения рынка, что это может привести к спаду в экономике.
 
Внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на публикацию данных об инфляции в США в четверг. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают, что в сентябре она замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%. В помесячном выражении цены, как ожидается, выросли на 0,2% после подъема на 0,1% месяцем ранее.
 
Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки, пишет издание Barron's.
 
"Китайские власти сигнализируют о том, что не намерены смягчать свою политику по борьбе с коронавирусом, что усугубляет ситуацию в плане спроса", - отмечают аналитики ANZ Research.
 


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