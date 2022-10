Nasdaq Composite снизился пятую сессию подряд, завершив торги на минимуме с 2020 года

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились во вторник по итогам пятой сессии подряд, Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом плюсе.



Значение Nasdaq на закрытие рынка было минимальным с 28 июля 2020 года, отмечает Market Watch.



Фондовый рынок США остается под давлением в связи с сохраняющимися опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли.



"Это кошмарная рыночная среда, на которую влияет ухудшение ситуации в экономике, неопределенность в отношении перспектив прибылей и того, как долго ФРС будет ужесточать политику, а также факторы, толкающие инвесторов к уходу от рисков", - отмечает главный инвестиционный директор The Bahnsen Group Дэвид Бансен.



Днем ранее главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил, что индекс S&P 500 может упасть еще на 20% из-за продолжающегося ужесточения монетарной политики Федрезервом. В этом году фондовый индикатор потерял уже около 25%. Даймон полагает, что в следующие шесть-девять месяцев американская экономика окажется в рецессии.



Международный валютный фонд (МВФ) во вторник понизил прогноз роста экономики США на 2022 год до 1,6% с ожидавшихся в июле 2,3%, а также сохранил прогноз на 2023 год на уровне 1%.



Акции крупных технологических компаний продолжают дешеветь на опасениях спада в экономике. Стоимость бумаг Netflix Inc., владеющей крупнейшим в мире сервисом потокового видео по подписке, упала во вторник на 6,8%, Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 3,9%, Amazon.com Inc. - на 1,3%, Alphabet Inc. - на 0,7%.



Котировки бумаг американских чипмейкеров снижаются с конца прошлой недели, когда власти США ввели ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай. Цена бумаг Nvidia Corp. опустилась по итогам торгов на 0,7%, Advanced Micro Devices Inc. - на 0,3%.



Совокупная прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале, согласно прогнозу Refinitiv, увеличилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыли энергетических компаний, как ожидается, выросли на 6,3%, банков - снизились на 1,6%.



Citigroup Inc., JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. обнародуют квартальные результаты позднее на этой неделе. Акции банков потеряли в цене соответственно 2,8%, 2,9%, 1,8% и 2,9% по итогам торгов во вторник.



Стоимость бумаг биотехнологической компании Amgen подскочила на 5,7%, что поддержало Dow Jones. Аналитик Morgan Stanley Мэтью Харрисон улучшил рекомендацию для акций Amgen до "выше рынка" с "на уровне рынка", а также повысил прогнозную цену бумаг до $279 с $257.



Среди других компаний, позволивших Dow Jones завершить торги во вторник в плюсе, аптечная сеть Walgreens Boots Alliance Inc. (+2,4%), Walmart Inc. (+2,6%) и Johnson & Johnson (+1,5%).



Бумаги Uber Technologies Inc. подешевели на 10,4% после того как министерство труда США внесло предложение, которое может изменить его подход к определению статуса сотрудников компаний, относящихся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy) и потребовать изменения их бизнес моделей.



Стоимость акций Lyft Inc. рухнула на 12%, сервиса доставки DoorDash Inc. - на 6%.



Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 36,31 пункта (0,12%) и составил 29239,19 пункта.



Standard & Poor's 500 снизился на 23,55 пункта (0,65%) - до 3588,84 пункта.



Nasdaq Composite потерял 115,91 пункта (1,1%) и составил 10426,19 пункта.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570571/