Байден запланировал пересмотреть отношения США с Саудовской Аравией

Президент США Джо Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после вызвавшего недовольство Вашингтона решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



"Президент крайне четко обозначил, что нам нужно перейти к другому формату взаимоотношений с Саудовской Аравией. Мы проведем оценку наших подходов, определимся с мерами, которые предстоит предпринять", - сказала она журналистам.



По словам Жан-Пьер, США "нужно пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, особенно после решения, принятого в рамках ОПЕК+".



"Мы полагаем, что на фоне решения, принятого ОПЕК+ на прошлой неделе, они определенно сближаются с Россией. Сейчас неподходящее время, чтобы сближаться с Россией", - сказала она.



Позднее в интервью телеканалу CNN Байден заявил, что Эр-Рияд ожидают последствия за решение о сокращении добычи нефти.



"Да", - ответил Байден на вопрос о том, стоит ли Вашингтону пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией.



"Я не собираюсь вдаваться в подробности того, какие варианты я рассматриваю и имею ввиду. Но будут, будут последствия", - добавил президент США.



На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.



Президент США Джо Байден заявил, что "разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить добычу".



Во вторник председатель комитета сената по международным отношениям, сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес призвал США приостановить все сотрудничество с Саудовской Аравией, в том числе поставку оружия, в ответ на решение ОПЕК+.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570573/