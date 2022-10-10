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Байден запланировал пересмотреть отношения США с Саудовской Аравией

Политика
«Нефть России», 12.10.22, Москва, 09:01    Президент США Джо Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после вызвавшего недовольство Вашингтона решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
 
"Президент крайне четко обозначил, что нам нужно перейти к другому формату взаимоотношений с Саудовской Аравией. Мы проведем оценку наших подходов, определимся с мерами, которые предстоит предпринять", - сказала она журналистам.
 
По словам Жан-Пьер, США "нужно пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, особенно после решения, принятого в рамках ОПЕК+".
 
"Мы полагаем, что на фоне решения, принятого ОПЕК+ на прошлой неделе, они определенно сближаются с Россией. Сейчас неподходящее время, чтобы сближаться с Россией", - сказала она.
 
Позднее в интервью телеканалу CNN Байден заявил, что Эр-Рияд ожидают последствия за решение о сокращении добычи нефти.
 
"Да", - ответил Байден на вопрос о том, стоит ли Вашингтону пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией.
 
"Я не собираюсь вдаваться в подробности того, какие варианты я рассматриваю и имею ввиду. Но будут, будут последствия", - добавил президент США.
 
На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.
 
Президент США Джо Байден заявил, что "разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить добычу".
 
Во вторник председатель комитета сената по международным отношениям, сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес призвал США приостановить все сотрудничество с Саудовской Аравией, в том числе поставку оружия, в ответ на решение ОПЕК+.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570573/

Рубль снизился к доллару и юаню на старте торгов из-за негатива на мировых рынкахСаудовская Аравия заявила, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не было политическим
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Байден запланировал пересмотреть отношения США с Саудовской Аравией

«Нефть России», 12.10.22, Москва, 09:01   Президент США Джо Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после вызвавшего недовольство Вашингтона решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
 
"Президент крайне четко обозначил, что нам нужно перейти к другому формату взаимоотношений с Саудовской Аравией. Мы проведем оценку наших подходов, определимся с мерами, которые предстоит предпринять", - сказала она журналистам.
 
По словам Жан-Пьер, США "нужно пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, особенно после решения, принятого в рамках ОПЕК+".
 
"Мы полагаем, что на фоне решения, принятого ОПЕК+ на прошлой неделе, они определенно сближаются с Россией. Сейчас неподходящее время, чтобы сближаться с Россией", - сказала она.
 
Позднее в интервью телеканалу CNN Байден заявил, что Эр-Рияд ожидают последствия за решение о сокращении добычи нефти.
 
"Да", - ответил Байден на вопрос о том, стоит ли Вашингтону пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией.
 
"Я не собираюсь вдаваться в подробности того, какие варианты я рассматриваю и имею ввиду. Но будут, будут последствия", - добавил президент США.
 
На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.
 
Президент США Джо Байден заявил, что "разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить добычу".
 
Во вторник председатель комитета сената по международным отношениям, сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес призвал США приостановить все сотрудничество с Саудовской Аравией, в том числе поставку оружия, в ответ на решение ОПЕК+.
 


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