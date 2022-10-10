О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 12 октября 2022 года, среда , 09:32:33 мск
Нефть, Brent: $95.34 -2,1
Валюта:    63.68 +1,37    62.35 +1,55
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Саудовская Аравия заявила, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не было политическим

Политика
«Нефть России», 12.10.22, Москва, 09:03    Вызвавшее недовольство Вашингтона решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти было экономическим, а не политическим, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
 
"Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами организации", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya.
 
При этом он ответил отрицательно на вопрос о том, являлось ли это политический шагом. По словам бен Фархана, члены ОПЕК+ "действовали ответственно".
 
Он также заявил, что отношения Саудовской Аравии и США носят стратегический характер и направлены на поддержание безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Кроме того, военное сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном "отвечает интересам обеих стран", отметил бен Фархан.
 
"Наши отношения с США были институционализированы с момента их установления", - подчеркнул глава МИД Саудовской Аравии.
 
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+.
 
"Президент крайне четко обозначил, что нам нужно перейти к другому формату взаимоотношений с Саудовской Аравией. Мы проведём оценку наших подходов, определимся с мерами, которые предстоит предпринять", - сказала она журналистам.
 
На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570574/

Байден запланировал пересмотреть отношения США с Саудовской АравиейВ Москве зафиксированы первые заморозки
Просмотров: 31

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

10.10.22
Американские законодатели предложили приостановить продажи оружия Саудовской Аравии
05.10.22
CNN сообщил о попытках США отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи
28.09.22
Блинкен подтвердил готовность США содействовать энергетической безопасности Европы
26.09.22
США не видят перспектив скорого возобновления ядерной сделки с Ираном
21.09.22
Путин напомнил о праве России применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности страны
16.09.22
Пророссийские власти Запорожья разочарованы резолюцией МАГАТЭ по ЗАЭС
07.09.22
Москва запросила у Гросси пояснения по докладу МАГАТЭ о Запорожской АЭС
19.08.22
Госдеп уведомил Конгресс об опасениях по инициативе о признании РФ "спонсором терроризма"
17.08.22
Китай заявил, что визит Пелоси на Тайвань был санкционирован Байденом
17.08.22
Китай заявил, что визит Пелоси на Тайвань был санкционирован Байденом
14.08.22
Постпред РФ в Вене: секретариат ООН не смог внятно объяснить блокировку визита МАГАТЭ
05.08.22
Глава МИД Китая назвал совместное заявление стран G7 "макулатурой"
03.08.22
Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань демонстрирует поддержку США
24.07.22
Макрон счел возможным возобновление ядерной сделки с Ираном
21.07.22
Премьер Италии Драги планирует в четверг вновь подать в отставку

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Саудовская Аравия заявила, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не было политическим

«Нефть России», 12.10.22, Москва, 09:03   Вызвавшее недовольство Вашингтона решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти было экономическим, а не политическим, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
 
"Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами организации", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya.
 
При этом он ответил отрицательно на вопрос о том, являлось ли это политический шагом. По словам бен Фархана, члены ОПЕК+ "действовали ответственно".
 
Он также заявил, что отношения Саудовской Аравии и США носят стратегический характер и направлены на поддержание безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Кроме того, военное сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном "отвечает интересам обеих стран", отметил бен Фархан.
 
"Наши отношения с США были институционализированы с момента их установления", - подчеркнул глава МИД Саудовской Аравии.
 
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+.
 
"Президент крайне четко обозначил, что нам нужно перейти к другому формату взаимоотношений с Саудовской Аравией. Мы проведём оценку наших подходов, определимся с мерами, которые предстоит предпринять", - сказала она журналистам.
 
На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →