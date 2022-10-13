Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно после падения накануне

«Нефть России», 13.10.22, Москва, 08:54 Цены на нефть стабильны в четверг после падения по итогам трех сессий подряд.



В центре внимания трейдеров - доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, который будет опубликован в 18:00 по московскому времени.



Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозируют недельное повышение запасов нефти в Штатах на 2,2 млн баррелей, а также снижение резервов бензина и дистиллятов соответственно на 2,1 млн и 2,3 млн баррелей.



Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 7 октября, на 7,1 млн баррелей после снижения на 1,77 млн баррелей неделей ранее.



Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в четверг составляет $92,5 за баррель, что на $0,05 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,84 (2%), до $92,45 за баррель.



Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,09 (0,1%), до $87,18 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $2,08 (2,3%), до $87,27 за баррель.



"Доминирующей и устойчивой силой на нефтяном рынке является страх рецессии", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.



"Коррекция цен на нефть с перепроданных уровней прошлой недели, вероятно, завершена. Brent может найти поддержку около значения в $90 за баррель", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.



Накануне ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с), до 2,64 млн б/с, в 2023 году - на 0,4 млн б/с, до 2,34 млн б/с.



Таким образом, в текущем году, согласно оценкам ОПЕК, потребление составит 99,7 млн б/с, в 2023 году - 102 млн б/с.



Минэнерго США, тем временем, понизило прогнозы цен на нефть Brent и WTI на 2022 и 2023 годы.



